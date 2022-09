A várost képviselve Jászai Menyhért alpolgármester se mondhatott mást, mint dicsérő szavakat, örömmel nyugtázva, hogy a pandémia éveit magunk mögött hagyva végre ismét lehetőség van a közös kikapcsolódásra. – Ez a találkozó közös szívügyünk, külön köszönet azoknak, akik megszervezték, hogy más megyékből vagy éppen a határon túlról is itt lehessenek a csoportjaik. Köszönet a támogató cégeknek, amelyek minden jótékonysági akciónkon ott vannak, és felajánlják a támogatásukat – fogalmazott az alpolgármester.

Az egyik ilyen fontos támogató cég az állatpark, nem véletlenül üdvözölte harmadikként a megjelenteket Gajdos László igazgató.

– Nagyon vártunk benneteket, igyekszünk mindig valamilyen meglepetéssel szolgálni. Az idén a meglepetés az a kiselefánt, amely még alig kéthetes, és nagy szeretettel vár benneteket, a többi ötezer állattal együtt. De ugyanígy várnak a 35 hektáros park több több pontján elhelyezett játékok is – szólította meg közvetlen hangon a félkörben állókat, a következő 18 évre is biztosítva meghívását.

A köszöntők közben a HOMEAR zenekar odaillő slágerekkel igyekezett emelni a hangulatot, a nyitás végén pedig Laoues-Czimbalmos Nóra, a Nyíregyházi Egyetem testnevelője, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) megyei versenyigazgatója mozgatta át egy reggeli tornával a kompániát.

– A sorozat csupán egy sportnappal indult, és évek alatt szépen kinőtte magát. Elsősorban azért nagyon fontos, hogy minden évben összejöjjünk, mert ilyenkor a családok és a távolabb működő intézmények lakói is randevút adhatnak egymásnak – mindezt már a megyei egyesület elnöke, Hankóné Tóth Olga mondta el lapunknak.

– Ilyenkor a sérült emberek kicsit kiszakadhatnak a hétköznapokból, és csodálatos, természetes környezetben, tartalmas programokkal múlathatják az időt. Tizenöt állomást alakítottunk ki, közöttük találni kézműves foglalkozásokat kínálót, arcfestéseset, papírhajtogatósat, lesz vetélkedő, tartunk sport- és ügyességi játékokat. Természetesen olyan állomásaink is vannak, ahol egészséges életmódra nevelés, tanácsadás folyik. Egy másik fő támogatónknak, a nyíregyházi Michelinnek köszönhetően némi vendéglátással is kedveskedhetünk – magyarázta. Mindeközben egyre nőtt a tömeg, jöttek a megye valamennyi bentlakásos intézményéből, sőt a fővárosból, valamint Hajdú-, Borsod-, és Szolnok megyékből. A programok ugyan csak 16 óráig tartottak, ám mindenki addig maradhatott, amíg az állatpark be nem zárt. Osztogattak eligazító szórólapokat, aki viszont olykor kissé elveszve érezte magát, segítséget kérhetett a megyei egyesület 74 dolgozójától, esetleg a Michelin 14, vagy a Debreceni Egyetem 10 önkéntesétől, ők mindenben álltak a családok rendelkezésére.

Vighné Kovács Krisztina eddig minden évben eljött ide a kisfiával, a 10 esztendős Ádámmal, már óvodás korában is hozta a gyermeket, akinek a nagyobbik testvére éppen iskolában volt. Ádinak a viselkedésével általában semmi gond nincs, viszont beszédfejlődési rendellenességgel született, és csak lassan alakul ki nála a készség. Családi körben könnyebben megnyílik, angolul például már folyékonyan beszél, meglátszik a YouTube videók hatása – tudtuk meg az édesanyától. És bár a gyerek egész nap is bírná, úgy tervezték, kora délutánig maradnak, addig a kedvenceket, a tigrist, az oroszlánt, valamint a papagáj- és a fókashow-t sem szeretnék kihagyni.

S ha már a műsort adó HOMEAR Zenekarról szó esett – a név a tagok kezdőbetűjéből tevődik össze –, megkerestük a két „frontembert”, a billentyűs hangszeren játszó Kemény Sándor gondozót, és az énekes, hegedűs Mezei Ritát. Kemény Sándoron kívül mindenki gondozott, de Mezei Rita a zenei és irányítói képességeivel azonnal kiragyogott a csapatból.

– Kilenc éves korom óta foglalkozom zenével, ennek már 34 éve. Az első zenekarunkat, a Pacsirtát is én alakítottam még 2005-ben, feldolgoztuk a ’60-as, ’70-es, ’80-es évek legnagyobb slágereit. Aztán 2018-ban kibővültünk, és némi stílusváltás is történt, elmentünk a mulatós irányába. Szerencsére nincs sok gondom a társakkal, mert mindenkinek jó a ritmusérzéke. Egyébként is olyanok vagyunk, mint a testvérek, egyikünk, Márton Norbert verseket is ír, én pedig megzenésítem. Mindez nem csak közösségi program, terápiás elfoglaltság is – magyarázta határtalan lelkesedéssel.

– Én magam általános iskolában tanultam zenélni, és most vettem elő ismét a hangszert, amikor a csapat tiszteletbeli tagjává fogadott – tette hozzá az elmondottakhoz Kemény Sándor gondozó.

– Széles a repertoárunk, amit nem tudok, Rita biztosan tudja. Egy tag kivételével mindannyian újfehértóiak, az ottani nappali ellátó munkarehabilitációs foglalkoztatásában vesznek részt, kertészkednek, az épületet takarítják vagy az udvart rendezik.

