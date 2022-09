A vadgazdálkodás és a vadászat területén végzett munkáért több megyebeli vadász is kapott elismerést augusztus 27-én a Tiszadobon megrendezett országos vadásznapon. Hajzer Szabolcsról és Hajzer Lajosról a keddi számunkban már írtunk, most folytatjuk a kitüntetést átvett személyek felsorolását és bemutatását.

Szíve csücske a magyar vizsla

Csonka Tamás a Nimród-vadászéremnek lett a tulajdonosa. A hivatásos vadászi pályafutása során – feladatai magas színvonalú elvégzése mellett – vezéregyénisége volt a Bökönyi Földtulajdonosok Vadásztársaságának. A ragadozógyérítésben kiemelkedő munkát végzett kotorékozással, lőfegyverrel, majd a csapdák meghonosítása után csapdával is. Szívének csücske a magyar vizsla, amelyet tenyészt, nevel, kiképez a mai napig. Számos versenyen ért el kiváló eredményt kutyáival, illetve gyakran foglalkoztatják nagyterítékű fácán- és récevadászatokon is. Emellett a Vadászkamara területi szervezete vadvédelmi bizottságának tagja már több ciklus óta, illetve a kinológiai szakbizottságot is erősíti.

Stabil gazdálkodás

A Tarpai Földtulajdonosok Vadásztársaság képviseletében Dányádi István, Törös Elek, Szilágyi Sándor és Szász Attila a Gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakettet vehette át.

A Tarpai Földtulajdonosok Vadásztársaság vadállománya és ezzel gazdasági helyzete 2018-ban, az afrikai sertéspestis megjelenésekor gyökeresen megváltozott.

A vaddisznók elhullásának időszakában példaértékűen hajtották végre a tetemek felkutatását és megsemmisítését, így igyekeztek megakadályozni a kór továbbterjedését. Ezzel párhuzamosan átszervezték működésüket. Módszeresen, minden engedélyezett eszközt felhasználva kezdték visszaszorítani a ragadozóállományt, ezzel javítva az apróvad életkörülményeit. A magas szintű munka eredményeként, az apróvadállomány gyarapításával sikerült a tagság vadászati lehetőségeit megtartani, és a gímbika, valamint az őzbak vadászatából kompenzálni a kieső bevételt. Bár a sertéspestis továbbra is rendszeresen felüti fejét területükön, sikerült a társaság gazdálkodását stabilizálni és fenntartható irányba terelni.

A fakanalat is jól forgatja

Pastrovics Zoltán a Hubertus-kereszt arany fokozatát kapta. A sportvadász a Vadászkamara területi szervezetének munkáját annak megalakulásától kezdve támogatta, rendezvényeinek, vadásznapjainak elmaradhatatlan és nélkülözhetetlen résztvevőjévé vált. Főztjével a megyébe látogató kollégákat rendre elkápráztatta, a megye hírnevét öregbítette. Hozzáállása a vadászathoz példaértékű, csakúgy, mint a közösségért végzett önfeláldozó munkája. Távollétében a fia és a menye vette át az elismerést a Vadászati Kulturális Egyesület elnökétől, Oláh Csabától.

Jó az erdőben, jó a lőtéren

Ifj. Szakács Zoltán szintén a Hubertus-kereszt arany fokozatát vehette át. A megyében több vadásztársaságnál is kiemelkedő eredményeket ért el hivatásos vadászként. Emellett koronglövészetben szívós munkával előbb a megye, majd az ország legjobbjai közé verekedte magát. Különböző kategóriákban szerzett két Európa-bajnoki címe a bizonyíték, hogy nem állt meg a fejlődésben. A Vadászkamara megyei területi szervezete koronglövőcsapatának legeredményesebb tagja, aktív részese a megye és az ország lövészsportéletének.

Szívvel-lélekkel a társaságért

Mikes Zoltán is a Hubertus-kereszt arany fokozatának lett a tulajdonosa. Pár hónapja, 2022 áprilisában töltötte be a 76. életévet. 1985-től 1995-ig vadászmestere, majd utána 25 évig az elnöke volt a Zalka Máté Vadásztársaságnak. Vadászmesterként irányította az apróvadnevelés és -kibocsátás feladatait, míg elnökeként a beosztását mindig szívvel-lélekkel látta el, a társaság dolgait sokszor a sajátjai elé helyezte. Nagy részben neki köszönhető, hogy az egyesület a mai napig a teljes egyesületi demokrácia szerint működik. Hitvallása, hogy mindenben a tagságnak kell döntenie, az elnökség és a vezetők csak a döntések végrehajtói. Munkájának köszönhető, hogy a társaságnak stabil az anyagi helyzete, valamint hogy a tagság követi a hagyományokat, az írott és íratlan szabályokat.



KM