Nagy megtiszteltetés érte Szamoskért: nemzeti ünnepünkön bemutatkozhattak a Magyar Ízek Utcájában. Soós Endre, a település polgármestere lapunknak elmondta: a szervezési feladatok és az előkészületi munkák a lakosság összefogásának köszönhetően zökkenőmentesek voltak, a Budapesten töltött három nap pedig nagyon tartalmasan telt, hiszen egy egész hétvégén keresztül mutathatták meg, milyenek az igazi szatmári ízek.

Visszatérő, elégedett látogatók

– A szatmári töltött káposztánk hatalmas sikert aratott, rengeteg érdeklődő érkezett a Lánchíd lábához, volt olyan látogató, aki kimondottan a mi sátrunkat kereste, s nagy örömünkre számos visszatérő vendégünk is volt. Büszkeséggel töltött el mindannyiunkat az előttünk kígyózó sor, az elégedett arcok, a kapott visszajelzések, és amikor azt kérdezték: ugye holnap is itt lesznek még? Bízunk benne, hogy a szervezők jövőre is gondolnak ránk és újra tiszteletünket tehetjük a Magyar Ízek Utcájában, így még többen megismerhetik Szamoskért, az itt élő embereket, s öregbíthetnénk kicsiny falunk hírnevét. Az, hogy Szamoskér ilyen kiválóan mutatkozhatott be, a csapatmunkának köszönhető, ismét bebizonyosodott, hogy a szamoskériek összetartása példaértékű. Mindenki, aki egy kicsit is hozzátett a sikerhez, lélekben ott volt velünk, éppen ezért az elismerés mindannyiunké – tette hozzá Soós Endre.

KM



Borítókép: Nagyon sokan felkeresték a szamoskérieket | Fotó: Önkormányzat