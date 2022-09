A nemesek életmódja és Lónyay Menyhért munkássága lesz a központban azon a konferencián, amelyet szeptember 23-án a tuzséri művelődési házban 10 órától, a lónyay művelődési házban pedig 15 órától rendez meg a Lónyay-hét keretében a Tuzsér Községért Közalapítvány.

Szellemi és épített örökség

Mind a két helyszínen köszöntőt mond dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke.

A múlt megidézése során a Lónyay Menyhért korában élt nemesek életmódját eleveníti fel Fónagy Zoltán történész, majd Ferkovics Tibor, Tuzsér polgármestere a község és a Lónyayak kapcsolatáról szól.

Cieger András történész Lónyay Menyhért szellemi és épített örökségéről tart előadást, s bemutatja a grófról írt könyvét is. A délelőtti program 13 órakor a Dongó együttes koncertjével fejeződik be.

Aranysarkantyús vitéz

A délutáni lónyai rendezvényen köszöntőt mond még Nagy Ernő, a település polgármestere is. Fónagy Zoltán és Cieger András előadása mellett az érdeklődők meghallgathatják dr. Holmár Zoltán történészt, a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény muzeológusát is, aki Lónyay László aranysarkantyús vitéz életét foglalja össze. Itt is bemutatják Cieger András Lónyay Menyhért című könyvét.

A történelmi konferencia után 18 órától a Tihanyi Vándorszínpad lép fel műsorával.

A Lónyay-hét szeptember 25-én Bodrogolasziban folytatódik. A Fekete Gólya Oktatóközpontban 16 órától Pelsőczy László mutatja be zenés, szépprózai műsorát Fohász a magyarságért címmel.

KM



Borítókép: A Lónyay család kriptája Lónyán | Fotó: KM