Napra pontosan 220 évvel ezelőtt, Monokon született Kossuth Lajos, a magyar történelem egyik legnagyobb politikusa, a reformkori liberális ellenzék és az 1848-49-es szabadságharc vezéralakja. Azonban bizonyára kevesen tudják róla, hogy egy általa adományozott szőlőtő még majd száz évvel Kossuth halála után is Nyíregyházán termett.

A Kossuth által adományozott szőlőtőke valóban hosszú ideig termett Nyíregyházán. 1970 elején jelent meg Papp Józsefnek, a szigligeti arborétum igazgatójának Védett területek, növény- és állatritkaságok című könyve, amelyben az alábbi részlet olvasható: „Nyíregyháza növényérdekességei közé tartozik a hosszú életű szőlőtő is, melyet Kossuth Lajos kertjéből küldött 1877-ben egyik itt élő hívének.”

Nyíregyháza akkori Kossuth-rajongói meg is keresték a szerzőt, aki elmondta, hogy az adatot Hanusz István kecskeméti főreáliskolai igazgató 1905-ben megjelent Fűben, fában, virágban című munkájából vette át. Egy idős nyíregyházi erdész barátja is megnyugtatta, hogy tudomása van a szőlővesszőről, „amely még ma is él!” A Hanusz-féle könyvből ki is derül, hogy „Kossuth Lajos küldte 1877-ben hívének, Kállay Ákosnak – 1905-ben még jól gyarapodó volt ez.”

Ezután a Kelet-Magyarország című megyei lapban két felhívást is közzétettek a szőlő hollétéről. Az újság 1970. december 9-i számában „Ki tud róla”, majd december 30-i számában „Kutatás Kossuth szőlőtője után” címmel jelent meg a felhívás. Az évek során a posta több kilóra nőtt, s közben a fiatalok és nyugdíjasok lelkes segítségével sikerült megtalálni „Kossuth szőlőjét” Nyíregyházán.

A Hanusz által említett Kállay Ákos (1825-1890) a nagykállói Kállay család orosi ágának legnagyobb vagyonrészét örökölte és ifjúságában, az 1840-es években, Szabolcs megye egyik leghíresebb gavallérja volt. A szabadságharcot mint honvédhuszár kapitány küzdötte végig. A kiegyezés után, 1869 és 1875 között a nagykállói választókerület a ’48-as Párt színeiben kétszer is országgyűlési képviselővé választotta meg. Puritán ember volt, önmagára alig költött, egyetlen fényűzése a ’48-as függetlenségi eszme volt, amelyre azonban vagyonokat áldozott. 1877. január 20-án elsőként csatlakozott a Tornió közelében, Collegno al Baraccone-ban élő Kossuth Lajoshoz induló ceglédi százas küldöttséghez.

A népes delegáció négy nappal később érkezett meg Kossuth villájához, ahol a „turini remete” egy saját kezűleg, magról nevelt szőlőcsemetét adott Kállay Ákosnak emlékül, amelyet Kállay hazavitt Nagykállóba, majd 1890-es halála után sógorához, dr. Jósa András (1834-1918) nyíregyházi régész-főorvos, múzeumalapítóhoz került, aki lugast telepített belőle Sóstói úti kertes háza, a „Vityilló” verandája előtt. A másfél kilós édes csemege fürtöket termő génuai zamatos fajtájú szőlő Kis-Ázsiában őshonos, ahol „Csavus” a neve. Valószínű, hogy Kossuth, aki hosszabb ideig élt Kis-Ázsiában, magával vitte a Csavus-magot.

Háromemeletes lugas

Amikor dr. Jósa András élete utolsó szakaszába érkezett, eladta a „Vityilló”-t Osgyáni József gyógyszerésznek, aki lebonttatta a Jósa-villát, letaroltatta a dombokat is, s újszerű villát épített a helyén. A Kossuth-szőlő azonban megmaradt, de Jósa András 1918-ben bekövetkezett halálával feledésbe merült és már az új tulajdonos sem tudott semmit a történetéről.

Az Osgyáni-féle villát később megvásárolta az Amerikából kis pénzösszeggel hazatért kiskereskedő, Szalóczy András. Amikor 1967-ben a város óvodaépítés céljából államosította, azaz „szanálta” a telket, Szalóczy magával vitte az addigra háromemeletes lugassá nőtt szőlőt új kertjébe, a Debreceni út 60. alá.

Sikerült még megmentenie Jósa András emlékeiből a lugas alatt lévő kőasztalt a rajta levő faragott kőlelettel együtt, amelyeket Szalóczy szintén az új telkére vitt ki. 1982-ben, az akkor már több mint százéves szőlőtő még mindig ott virult a Debreceni utcai ház kertjében. Szalóczy bácsi azonban nem sokkal később elhunyt, a telke helyén egy társasház épült, s a Kossuth-szőlő további sorsáról sem tudunk napjainkban semmit.