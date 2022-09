– A Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék, azaz a mentőtiszt szakirány programja bepillantást enged abba, hogyan készülnek a hallgatóink erre a szép hivatásra. Célunk a laikus újraélesztés fontosságára is felhívni a figyelmet, aminek oktatásában a hallgatóink is fontos szerepet vállalnak – mondta Szelesné dr. Árokszállási Andrea tanszékvezető, s kiderült, a gyakorlati teremben egy mentőautó felszereltségét is megismerhetik az érdeklődők.

– Bölcsőtől a bölcs Ő-ig címet adta programjának a Védőnői Módszertani és Prevenciós Tanszék, nemcsak a védőnői hivatás múltját és jelenét mutatják be, hanem a babaszimulátort is, s kiderül, mire jó és miért fontos a játék – sorolta Jávorné Erdei Renáta tanszékvezető.

A jövő egészségügyi technológiái című bemutató és beszélgetés arra ad választ, hogy napjaink technológiai fejlesztései milyen változásokat hozhatnak az egészségügyben. Szó lesz a viselhető eszközökről, bioszenzorokról, mikro-, nano- és géntechnológiáról, személyre szabott orvoslásról, mesterséges intelligenciáról.