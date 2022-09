Végig alussza az éjszakát

Anikó és férje Titának hívják ideiglenes lakójukat. Együtt alszik velük, s mint mondták, jól viselkedik. Végig alussza az éjszakát, és jelez, ha el kell végezni a dolgát – József, aki az állatparkban majmokkal foglalkozik, azt mondja, nagyon kedvesen ébreszti őket, igaz, pár hónap múlva már nem biztos, hogy ennyire örülnének a simogatásának. – Még csak tejfogai vannak, de már nagyokat tud csípni velük és a karmai is egyre erősebbek. Ha belemerül a játékba, észre sem veszi, hogy karmol, de a természetben ez nem más, mint felkészülés az életre – teszi hozzá.

Anikó, miután megmelegíti az ételt és egy fémtálkában odaadja az éhségét hangosan jelző oroszlánnak, büszkén meséli: Tita már nagylány, vasárnap este óta nem cumizik. Pár nap alatt a szívéhez nőtt a kölyök, és tapasztalatból tudja, hogy nagyon nehéz lesz elválni tőle. Ez már a negyedik nagymacska, aminek a sorsa a kezébe került, az első közel 25 évvel ezelőtt. Az akkori igazgató-helyettes gondozta Maut, de később az állat hozzájuk került, s a parkban lévő szolgálati lakásukban éltek vele egy ideig. – Tíz éve következett Nala: eltört a combcsontja, meg kellett műteni és amíg lábadozott, én gondoztam. Sajnáltam, amikor vissza kellett engednünk, de persze boldog is voltam, mert amikor visszatért, az anyja rögtön megismerte és falka is visszafogadta. Kókusz, a fehér oroszlán volt a következő: kéthetes lehetett, amikor észrevették, hogy nem fejlődik. Hozzám került, majd Gyöngyösről kapott egy tesót, és azóta is elválaszthatatlanok. És most itt van Tita, de hiába volt már három kézzel gondozott nagymacskám, még mindig vannak kétségeim, félek, hogy jól csinálom-e? – mondja Anikó, aki számára mindig nagy dilemma, hogy miután bekerül az állat a falkába, látogassa-e. – A fél karomat odaadnám, ha Kenyában gondozhatnám az állatokat, de ez egy más helyzet, itt az a cél, hogy beilleszkedjen a falkába, ez pedig annál sikeresebb, minél kevesebb időt töltünk vele mi, emberek. Ezért hiába szeretnék továbbra is részese lenni az életének, nem az én érdekeimet tartom szem előtt, hanem azt, ami neki jó. Az a fontos, hogy igazi oroszlán legyen – mondja Anikó, a kis kölyök pedig boldogan veti bele magát a bejárat előtti hintaszékbe. Élvezi, hogy ide-oda mozog vele a kényelmes pihenőalkalmatosság, és bármennyire is szeretnének még a tévés kollégák néhány vágóképet, pár perc múlva már alszik is. Hiába, ő az állatok királya, azt tesz, amit akar.

A cél, hogy a falka tagja legyen

– Hetente 800-900 grammal nő a súlya, ami tökéletes – mondta dr. Biácsi Alexandra, a park állatorvosa, és hozzátette: az oroszlánok a testsúlyuk 10 százalékát képesek felvenni, ám amíg a természetben egyszerre nagy mennyiségű húst kapnak, itt kiegyensúlyozott a táplálásuk. A cél az, hogy a falka tagjává váljon, de mivel emberek nevelték, ezt csak fokozatosan lehet elérni. Legalább két hétig még Anikóék gondozzák, majd elviszik a parkba, ahol kezdetben egyedül lesz, majd a rácson keresztül szoktatják a falka többi tagjához.