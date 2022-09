– Ez a kibocsátó ünnepség más, mint a korábbiak. Más, hiszen a szomszédunkban fegyverek ropognak, továbbra sem csökkent az illegális migráció. A válságövezetek biztosítása továbbra is folyamatos katonai jelenlétet igényel, legyen szó a határainkról vagy éppen a Távol-Keletről – ezt már Sándor Zsolt altábornagy mondta a jelenlévőknek. Kitért arra is, hogy most először utaznak tartalékos katonák iraki misszióba, köszönhetően a tartalékos rendszer hatékony fejlesztésének.

– A haderőfejlesztésnek hála sokkal modernebb eszközökkel felszerelve hajthatják végre külföldi feladataikat a katonáink, azonban egy valami sohasem változik: a katona, aki vállalja a sokszor veszélyekkel teli feladatot. Ezt csak felkészült, fegyelmezett honvédekkel lehet végrehajtani, és úgy vélem, az itt állók a legjobbak közül is a legjobbak – tette hozzá az altábornagy, aki szerint bár Irak messze van, a honvédek jelenlétükkel garantálják, hogy a veszélyek ne érjék el hazánkat.

Minden helyzetre felkészültek

– A katonáink a kiképzés alatt felkészültek a legnehezebb szituációkra is, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nincs veszélytelen vagy rutinküldetés, mindig tudásuk legjavával kell a feladataikat végrehajtaniuk – hívta fel a figyelmet Sándor Zsolt.

Gion Gábor államtitkár történelmi jelentőségűnek nevezte az iraki 15. váltás elköszönő ünnepségét, hiszen a 139 kiutazó katonából 40 a tartalékos rendszerben öltötte magára az egyenruhát.

– A hazai katonák már többször bizonyították felkészültségüket, és nincs ez másként a a tartalékosok esetében sem, akik hivatásos társaikhoz hasonlóan külföldi missziókban is gyarapították tudásukat. A rendszer létjogosultsága a járvány alatt is bebizonyosodott, a tartalékosok a kórházakban is segítették a koronavírus elleni küzdelmet. Jelenleg 12 ezer tartalékosunk van, de ezt a számot szeretnénk tovább bővíteni – tudatta az államtitkár.

MI