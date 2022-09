A rohamosan fejlődő és változó világhoz igazodó, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szakképzési rendszert vezettek be néhány éve a középfokú oktatásban, amelynek célja, hogy értékes tudással bíró, felkészült szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból, akik megállják helyüket a munkaerőpiacon. Az új szemléletű oktatásban a motivált, ambiciózus fiatalok látnak fantáziát, s megtalálják benne a karrierlehetőséget is. A szakképzés megbecsültségének társadalmi növeléséért, az oktatás lépcsőzetes reformjáért az utóbbi 7 évben sokat dolgoztak a szakképzési centrumok, erről is beszélgettünk Gurbánné Papp Máriával, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatójával, akit az idei beiskolázási számokról is kérdeztünk.



Hogyan indul az új tanév a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban?

A centrumhoz tartozó tíz intézményben több mint hétezer diák tanul, közülük 1500-an a 9. évfolyamon, technikumban és szakképző iskolában kezdték meg tanulmányaikat. Ezen túlmenően nagyon örülünk annak, hogy folyamatosan jelentkeznek felnőttek is a szakképzésbe. Ez is azt mutatja, hogy szükség van a felnőttek oktatására, képzésére, amit teljes mértékben a foglalkoztatók szempontjai szerint alakítunk. Egyre több cég jelzi felénk, milyen képzettséggel rendelkező szakemberekre van szükségük, s mi azokon a területeken oktatunk. Ez a fajta szoros együttműködés elengedhetetlen a gazdaság fejlődése szempontjából, valamint a vállalkozásoknak is érdekük, hogy stabilan működjenek, legyen „hadra fogható” szakképzett munkaerő a közelükben. Közel kétszáz vállalkozással vagyunk közvetlen kapcsolatban, és örömünkre szolgál, hogy a cégek sorra viszik ki szakirányú oktatásba a tanulóinkat.



Az elmúlt években a hazai szakképzést a munkaerőpiac elvárásaihoz igazították, sőt a helyi foglalkoztatási igényekhez. Bevált ez az út, bizonyos ágazatokban enyhített a szakemberhiányon?

Enyhíthet a szakemberhiányon, ha együtt, szisztematikusan tervezünk, állandó kapcsolatban kell lennünk a gazdasági szervezetekkel, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával és a városvezetéssel ahhoz, hogy tájékozódjunk az aktuális foglalkoztatási helyzetről és lássuk, milyen fejlesztések érkeznek a térségbe, mihez idomuljon a képzési palettánk. Az sem mindegy, hogy mennyi idő alatt, milyen számban szükséges szakképzett munkaerőt kinevelni egy-egy területre, a felnőttképzésben viszonylag rövid idő alatt is képezhetünk, ott nagyobb a mozgástér a hiány pótlására.



Az új, érvényben lévő szakképzési rend szerint ágazatokra jelentkezhetnek a diákok. Az ágazatokon belül van lehetőség szakmaválasztásra, a szakmák közötti átjárásra. Ez hogyan működik?

A diákokat ágazatokra iskolázzuk be, s a képzésük alapozó oktatással indul. Ez a lényege az ágazati alapoktatásnak, amely szakképző iskolákban egy év, a technikumokban két év, és ágazati alapvizsgával zárul. Ezután a diákok az ágazaton belül szakmát/szakmairányt választanak, és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. Az új rendszer minden eddiginél nagyobb szabadságot nyújt a fiataloknak a szakmaválasztásban, hosszabb idő alatt dönthetnek arról, hogy az ágazaton belül melyik szakmát választják. A szakirányú oktatás a szakképző iskolában kettő, a technikumban három év, az előbbi felkészít a szakmai vizsgára és a szakma gyakorlására, a második esetben pedig érettségit és szakmai (technikusi) végzettséget is ad.

A két oktatási forma között előre meghatározott feltételek szerint biztosított az átjárhatóság. A szakképző iskolában további két év képzés után lehetőség van érettségit tenni, és ne feledjük: a gimnáziumi érettségi után is van lehetőség szakmát tanulni. Elsősorban a széles szakmai alapokon van tehát a hangsúly, s azon, hogy lehetőség szerint a gyakorlati oktatás céges környezetbe kerüljön, ahol valós munkakörülmények között a rutinos szakemberektől sajátítható el a mesterség. Ez mindenkinek előnyös, a fiatalnak azért, mert jó szakemberré válhat, a cégeknek nem kell keresgélniük, „házhoz megy a friss munkavállaló”, megtarthatják dolgozóként a szorgalmas, tehetséges szakembert. 2020-ban kezdtük a szakirányú oktatást, az első tapasztalatok pozitívak, hiszen bármennyire is igyekeznek a tanműhelyek lépést tartani a korral, mégsem vehetik fel a versenyt a vállalatok modern technológiai felszereltségével szemben, így a gyakorlati oktatás náluk van a legjobb kezekben. Mint említettem, közel kétszáz duális partnerünk van, s néhány ágazatban (környezetvédelem és vízügy, informatika és távközlés, gazdálkodás és menedzsment) szeretnénk tovább erősíteni az együttműködést.



Mit gondol, megértették az új képzési struktúra üzenetét a fiatalok?

Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy megszólítsuk a gyerekeket és a szülőket a pályaválasztási napokon vagy a közösségi médiában, azonban a legfontosabb, hogy elmenjünk közéjük, bemutassunk egy-egy szakmát, s beszéljünk arról őszintén. Ha kizárólag a jól fizető és biztos álláslehetőségek alapján döntenének a továbbtanulók, akkor Nyíregyházán sokkal többen választanák például a vegyipari szakmákat, hiszen számos gyógyszeripari, gumiipari és vegyipari cég működik a térségben, biztos állásuk lehetne, mégis kevesen jelentkeznek vegyipari ágazatra.



Melyek voltak a népszerű szakmák az idén?

Az építőipari ágazatban kezdte meg tanulmányait a legtöbb tanulónk, ugyancsak magasak a tanulólétszámok a turizmus-vendéglátás, a specializált gép- és járműgyártás, a gépészet, illetve az informatika és távközlés ágazatokban induló osztályokban is. Változatlanul népszerűek a kereskedelmi, szépészeti, elektronikai és elektrotechnikai, vendéglátóipari szakmák: a szakács, a cukrász. Évek óta ez a trend, s ezekben a szakmákban hamar el is kél a friss munkaerő. Nincs beiskolázási problémánk a Vásárhelyi Pál Technikumban, a Bánki Donát Technikumban, a Széchenyi István Technikumban, de a Sipkayban és a Zayban sem. A napokban írtuk alá az együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Egyetemmel, ugyanis száz diák kezdte meg tanulmányait az okleveles technikusképzésben, ahonnan egyenes út vezethet az egyetemre. Az itt megszerzett tudást kreditekben jóváírja a felsőoktatási intézmény, s nem utolsósorban a felvéte­linél pluszpontokat adnak az itt szerzett előzetes tanulmányokért. A tananyagot a fent felsorolt ágazatokban az egyetemmel együtt dolgozták ki iskoláink, a magasabb szintű képzési formába beépülnek a felsőoktatási tartalmak is.

Újdonság, hogy a Wesselényi-iskola egyike az országban az idei tanévtől működő 11 kreatív technikumnak. Szeretnénk inspiráló oktatási környezetben támogatni az alkotómunkát, projektfeladatokon keresztül fejleszteni a diákok kreativitását. A divat és designhoz kötődő könnyűipari szakmák mellett, a kreatív technikumban szintén lehetőség van a fotográfiához, a színház-technológiához kapcsolódó mesterségek elsajátítására.



Hogyan látják, motiválják az ösztöndíjak a szakképzésben, technikusi és szakképző iskolai képzésben részt vevő tanulókat?

Motiválják őket, merthogy az elmúlt években megemelkedtek a juttatások, azonban nemcsak az ösztöndíj miatt áramlanak a szakképzésbe a továbbtanulók, hanem azért is, mert érdeklik őket az újdonságok, szeretnének szakmát tanulni. Eljutott a fülekig, hogy a szakmatanulásban is van potenciál. Ugyancsak növekszik a felnőttoktatásba jelentkezők száma is, hiszen több szakmával nagyobb biztonságban érezheti magát mindenki, bármikor válthat vagy jobban fizető állást kereshet. Ma már az sem meglepő, hogy egyetemet végzett harmincas jön hozzánk szakmát tanulni, mert mondjuk régi álma és vágya kipróbálni magát egy szakmában. Mások vállalkozni szeretnének, azért ülnek be újra és újra az iskolapadba. Magyarországon az első két szakma és az első szakképesítés ingyen megszerezhető. Bárki megtanulhat egy szakmát, amire sosem lehet tudni, mikor támaszkodhat. A nappali képzésben részt vevők 25 éves korig tanulói jogviszonyt élvezhetnek, ami alatt a tanulóknak járó juttatások is járnak nekik. Visszatérve az ösztöndíjakhoz, honlapunkon, a www.nyszc.hu oldalon egy táblázatban iskolatípusonként összefoglaltuk az összegeket, kitérve a munkaszerződéssel foglalkoztatottak díjazására is. Szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban havonta minimum százezer forintot kapnak a diákok, ami szerintem kiemelkedő összeg.

Gondoltunk a szociálisan hátrányos helyzetben élő családokra is, így tavaly az Apáczai-ösztöndíjjal bővült a támogatások rendszere, a szakképző iskolákban és a technikumokban a 9. és 10. évfolyamon részt vevők igényelhetik a tanulmányi eredményhez igazodó 16–34 ezer forintos juttatást. Ha már a szociálisan hátrányos helyzetben élőkről és a tanulásban felzárkóztatásra szorulókról beszélünk, az új képzési szerkezetben a Dobbantó programot azokra a 16. életévüket betöltött fiatalokra szabtuk, akik nem végezték el az általános iskolát, számukra a Bencs László Szakképző Iskolában alternatív tanulási utat biztosítva lehetővé tesszük, hogy befejezzék a nyolc osztályt és a műhelyiskolában megszerezzenek egy részszakmát, ezáltal felkészítjük őket a szakmatanulásra.



Tíz iskola tartozik a centrumhoz, mekkora kihívás egy ekkora intézményt irányítani és működtetni?

A szakképzési centrumokban duális vezetés működik. A működéssel kapcsolatos kérdések a kancellár hatáskörébe tartoznak. Ha az idei tanévről kérdez, minden feltétel adott a nyugodt kezdéshez. Az Inczédyben túl vagyunk egy energetikai beruházáson, amelyet a nyíregyházi önkormányzat támogatott. A Swietelsky Magyarország Kft. jóvoltából megújult környezetben fogadtuk az ÉVISZ-es diákokat, az építőipari vállalkozás gyakorlati helyeket is felkínál, illetve egy szaktantermet felújított a nyáron. Minden iskolánkban a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak az oktatáshoz, a 10 intézményben összesen 850 munkatársunk dolgozik, a nyugdíjas kollégák közül, aki vállalja, őket is visszafoglalkoztatjuk, így az oktatói ellátottsággal nincs gondunk, a duális partnercégek mérnökei pedig oktatóként megbízási szerződéssel dolgoznak nálunk.



Milyen programokat terveznek a tanév során?

Ragaszkodunk a hagyományos rendezvényeinkhez, és természetesen a versenyekre való felkészítések sem maradhatnak el, a tehetséggondozás továbbra is kiemelt helyen áll iskoláinkban. Pályaorientációs tevékenységünk még nagyobb fordulatszámra kapcsol. Megterveztünk egy pályaorientációs naptárt, s ott leszünk a város főbb rendezvényein, ahogy a Tirpák Fesztivált megelőzően a Mini Tirpákon is ott voltunk a múlt hétvégén, vagy az idén nyáron a Kis Vakond táborban kóstolhattak bele a legkisebbek a szakmák világába. S most, hogy megszűntek a járványügyi intézkedések, ismét elindulhatnak a digitális alkotóműhelyben a nyitott foglalkozások: anya-lánya, apa-fia szakkörök, valamint szívesen megyünk el az általános iskolák pályaorientációs napjára is; a Digitális Közösség Alkotóműhely mobil busszal járja a vidéket, a robotika nagymesterei kiválóan értenek a fiatalság nyelvén.



Gurbánné Papp Mária főigazgató

Fotó: Gazdag Mihály

A centrum iskolái



Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

Bencs László Szakképző Iskola

Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

Sipkay Barna Technikum

Széchenyi István Technikum és Kollégium

Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

Vásárhelyi Pál Technikum

Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Zay Anna Technikum és Kollégium