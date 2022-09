Szerdán 9 órakor megnyílt a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem közös állásbörzéje az A épületben, a Bessenyei Aulában. Már a nyitáskor élénk érdeklődés övezte a megyeszékhely egyik legnagyobb állástoborzó rendezvényét, ahol ez alkalommal közel 40 cég vonul fel. A standoknál a megye legnagyobb foglalkoztatóival, nemzetközi vállalatok képviselőivel találkozhat az érdeklődő, a 15 óráig tartó rendezvényen bárki rábukkanhat álmai munkájára, valamint feltérképezheti az aktuális munkaerő-piaci ajánlatokat. Az állásbörze, amellett, hogy lehetőséget nyújt a munkát kínálók és keresők személyes találkozására, értékes és izgalmas programokkal is szolgál.

A 10 órakor kezdődő hivatalos megnyitón elhangzottakról, s a nap eseményeiről folyamatosan beszámolunk – kövessék híroldalunkat.

Ma már nem a munkanélküliség jelent problémát hazánkban, hanem az, miként lehet a megfelelő munkaerőt megtalálni. Magyarországon, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagy az igény a jól képzett és motivált munkaerőre, éppen ezért döntött úgy lapunk, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve újra állásbörzét szervez.

A börzén közel negyven cég (köztük nyíregyháziak, megyebeliek, de a megyehatáron túlról is érkeznek munkaadók) képviselteti magát, a teljesség igénye nélkül itt lesz a megyeszékhelyen működő Eissmann, a nyírbátori MSK, de a Teva Gyógyszergyár Zrt. képviselői is eljönnek, ahogy a Magyar Honvédség is keresi a tettre kész fiatalokat. A nagyvállalatokon túl a régió szakképzési centrumai is bemutatják képzési palettájukat, ahogy a megváltozott munkaképességűeknek is kínálnak álláslehetőséget a kiállítók.

Lehet válogatni

Egy szó mint száz: ha a legmegfelelőbb munkát keresi, vagy ha munkahelyet váltana, mindenképpen jöjjön el ma 9 és 15 óra között a Nyíregyházi Egyetemre, és találja meg velünk álmai munkahelyét. A Kelet-Magyarország és az egyetem állásbörzéjén a legnagyobb cégek ajánlatai közül lehet válogatni, a rendezvényen konkrét állásajánlatokkal várják az érdeklődőket.



Tudnivalók

A Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem Állásbörzéje; helyszín: Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem A épület, Bessenyei aula; időpont: szeptember 14.; kapunyitás: 9 óra.

Fotók: Dodó Ferenc