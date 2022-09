– Összeraktak, és ezt nem tudom másképp, más szavakkal megfogalmazni – mondta szerda délelőtt a Jósa András Oktatókórház főigazgatói tárgyalójában Melles Maximilián, majd felidézte, három és fél évvel ezelőtt rosszindulatú elváltozást diagnosztizáltak nála.

– Amikor az ember 32 évesen szembesül azzal, hogy milyen terápiák – sugárkezelés, kemoterápia vár rá, s tudja, ki fog hullani a haja, borzasztóan rosszul lesz, akkor átgondolja az életét, s sok minden megváltozik. Én nem akarom meg nem történté tenni azt az időszakot, vagy elfelejteni, épp ellenkezőleg, hálával és köszönettel tartozom az osztálynak, az osztályvezető főorvosnak, mert jobb kezekbe nem is kerülhettem volna. Mindenhol azt mondták, itt leszek a legjobb helyen. Az internetes portál tulajdonosa magánemberként másfél millió forintos adománnyal köszönte meg a hozzáértést, empátiát, gyógyulást segítő hozzáállást, melynek eredményeként győzött a betegséggel szemben, s ma már egyre ritkábban kell kontrollra járnia. – Egyre ritkábban találkozunk – pillantott dr. Szerafin László osztályvezető főorvosra, s megjegyezte, reméli ezzel hozzájárulhatnak az osztály komfortosabbá tételéhez, hogy a betegek jobban érezhessék magukat.

Fotós: Gazdag Mihaly

Innováció és empátia



– A szervezett hematológiai ellátás, a vérképzőrendszeri betegségek felismerése és kezelése 1983-ban kezdődött el Nyíregyházán, évente 1200 fekvőbeteget, ambulánsan pedig mintegy 15 ezer beteget látunk el – mondta az osztályt vezető főorvos, a megyei szintű progresszív ellátás keretében a csontvelő transzplantáción kívül gyakorlatilag minden hematológiai terápiát végeznek, beleértve a fiatal akut leukémiás betegek nagydózisú citosztatikus kezelését is. A tudományban elérhető legújabb innovatív kezelési módok a hematológiában jelennek meg a leghamarabb, az osztályon pedig a napi rutin mellett nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a legújabb eredményeket is bevezessék a kezelésekbe, ebben is az ország, de Európa élvonalába tartoznak, s egyre gyakoribb a célzott, sejtszintű terápia.

– Osztályunk egyik jelszava az innováció, a lehető legkorszerűbb kezelést a lehető legtöbb betegnek biztosítani, a másik az empátia, mert ezt sem a gyógyszerek, sem a terápiák nem helyettesíthetik – fogalmazott az osztályvezető főorvos. A személyre szabott ellátás a fő erőssége az osztálynak, ahol az adományt az ambuláns ellátásra érkező betegek körülményeinek javítására fordítják, s ha marad, akkor kisebb eszközöket is vásárolnak majd.

– Ez több mint egy gesztus, több mint egy kellemes és ünnepélyes pillanat, mert Maximilián ezzel értékeli és elismeri az osztályunk szakmai munkáját, ami az egész kórháznak fontos – fogalmazott dr. Francz Monika. A telephelyi orvosigazgató-helyettes és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint, nagyon sokat jelent, hogy a kollégáik ilyen köszönetet is kapjanak a nagy nyilvánosság előtt, s ez a legfontosabb üzenete ennek az adományozásnak. Köszönettel fogadunk milyen olyan támogatást, amivel a gyógyítás feltételein javíthatunk – tette hozzá.