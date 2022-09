– Az idős, egyedül élő embereknek problémát okoz, hogy több kistelepülésen, köztük Györteleken is megszűnt az úgynevezett ügysegédi ügyfélfogadási rendszer, nem jár már ki az ügysegéd. Most a különféle szociális ügyekben az itt élőknek be kell utazniuk a mátészalkai járási hivatalba – kezdte Halmi József, az MSZP megyei alelnöke, aki a szerdai sajtótájékoztatóján egy másik problémát is felvetett.

Eszerint azok a fogyasztók, akik annak idején a gázfelhasználás jellegénél a „csak fűtés” lehetőséget választották, azok most piaci árat fizetnek a gázért. Halmi József szerint erről egy egyedül élő, nyugdíjas ismerőse értesítette, akinek most jött ki egy 58 ezer forintos számlája.

– A szolgáltatónak erről tájékoztatnia kellene a fogyasztókat, mert ez nagyon sok embert érinthet az országban – fogalmazott az alelnök, aki a sajtó képviselőinek megmutatta azt a formanyomtatványt, melyen módosítani lehet a gázfelhasználás jellegét „csak fűtésről” „vegyesre”. Így a későbbiekben már csökkentett árat lehet fizetni a gázért.