Dr. Francz Monika telephelyi orvosigazgató-helyettes arról beszélt, az egészséges életmódra nevelést kisgyermekkorban kell elkezdeni, mert csak egészséges gyerekből válhat egészséges felnőtt.

– Ha egy kisgyerek olyan környezetben nő fel, ahol az egészséges étkezés mindennapos, sok gyümölcsöt-zöldséget fogyaszt a család, természetes lesz, hogy ő is azt fogja enni. Ahol a sportolásban példát mutat a szülő és rendszeres mozgásra ösztönzi gyermekét is, nagy valószínűséggel felnőttkorban is megmarad a jó szokás.

Egészségtudat, prevenció

– Az elmúlt bő 2 év a koronavírus-járvány elleni harcról szólt, ami óriási terhet pakolt az egészségügyi ellátásra, s mindannyiunk idejét a vírus elleni védekezés, a lakosság immunizálása kötötte le – tekintett vissza dr. Szűcs Attila főigazgató.

– Mostanra jelennek meg olyan betegek az egészségügyi ellátórendszerben – nem csak szív -és érrendszeri problémákkal, hanem másfajta betegségekkel is – aminek kivizsgálása elhúzódott, az ellátórendszer ezeket igyekszik pótolni. A szűrések, a prevenciós programok is visszaálltak mind. Egy általános állapotfelmérésben elsődlegesen a háziorvosoknak van szerepük, de ne feledjük: helyes életmóddal, a rossz a szokások elhagyásával, a tudatos életvitellel, amelyben a szűrések is szerepet kapnak, mi magunk tehetünk a legtöbbet egészségünkért.