– A járvány kitörése óta egy vágy költözött belénk: le akarjuk fölözni az élet többletét. Fokozott tempót diktálunk, gyűrjük az életet, és nem vesszük észre, hogy így jóval kevesebb jut nekünk, mint amit megtapasztalhatnánk. Mert az igazi értéket az isteni többlet jelenti, a valódi kincseket benne kell keresni. Bízzatok s ne féljetek, mert tiétek Isten országa – ehhez mérjétek a sorsotokat. Az isteni gondviselés soha nem felejtkezik el a nyájáról, s ez adja a reménységünk aranyfedezetét. Sokszor bebizonyította már, hogy törődik velünk, és hogy többre értékel bennünket, embereket, mint a madarakat vagy a növényeket.

– Elvárja tőlünk, hogy ezt észrevegyük, de realista és azt is látja, hogy kicsi nyáj vagyunk – még akkor, ha most tele van a templom. Amikor Istenre szorulunk, újra és újra elindul értünk, és mindenhol ott van. Nincsenek gondviseléstől mentes övezetek, jelen van Kárpátalja, Erdély, a Partium és Szatmár legkisebb falvaiban is. Soha nem fordít nekünk hátat, s megmutatja nekünk tápláló, gondviselő kezét. És ez a kéz erős, nem elvesz, hanem ad. Elhozza a szükségszerű változásokat, vigyázza a nyáját és gyarapítja azt.

– Mi viszont sokszor megfordítjuk a sorrendet és nem Isten országát keressük először, hanem a javakat. Minél hamarabb, minél kisebb befektetéssel minél többre vágyunk: autóra, egzotikus nyaralásra, wellness hétvégére. Birtokolni akarunk, a javak istenítése pedig mára a javak diktatúrája lett. Azt hisszük, a több profit jelenti az igaz életet, de azt nem látjuk, hogy ez együtt jár félelemmel, aggódással, nyugtalankodással. Ez veszélyes, mert nem a birtoklás vezet el a célig, hanem a hit – mondta a püspök.

A találkozó résztvevőit ezt követően Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke, Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere és Szalay Kont esperes köszöntötték, majd átadták a Milotai Nyilas István-díjat. A Szatmár megye egykori püspökéről elnevezett elismerést azoknak a lelkészeknek és világi személyeknek ítélik oda, akik sokat tettek a szatmári református közösségért, annak megmaradásáért. Az idén a díjat Csűry István püspök és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke vehették át.