Az ember nem helyettesíthető

– Miért fontos új nővérszálló építése? – tette fel a kérdést köszöntőjében Nagy Géza, a megyei kórházak ápolási igazgatója, majd válaszokat is adott. A jelenlegi nővérszállót az 1970-es években adták át, ugyan sikerült kívülről korszerűsíteni, a nyílászárók cseréjét megoldani, de a két épületrészben mindössze 70 embert tudnak elhelyezni, nekik közös vizesblokkot kell használniuk, ami a mai kor igényeinek, a dolgozóik elvárásoknak nem felel meg.

A Nyíregyházán és vonzáskörzetében élő, egészségügyi képesítéssel rendelkezők nincsenek elegen, hogy a Jósa András Oktatókórházban a szakemberigényt ki tudják elégíteni. Az intézményrendszer mintegy 3200 szakdolgozójából több mint 1800-an dolgoznak itt, a fluktuáció pedig azt eredményezi, hogy folyamatosan szükség van új dolgozók felvételére, jelenleg 110 betöltetlen álláshelyünkre várjuk a munkatársakat – folytatta az ápolási igazgató.

Kifejtette: nem egy esetben 80-100 kilométerre élő dolgozót kell felvenniük, akinek a bejárást, lakhatását is meg kell oldani. – Ebben lesz kiemelkedően fontos, és a tárgyalási pozíciónkat is javítja, hogy azt mondhatjuk, a nővérszállóban erre kényelmesen és komfortosan adott a lehetőség, s a humánerőforrás megtartásában is lényeges lesz – mutatott rá Nagy Géza.

Folyamatos fejlesztések

– A Covid-járvány és a menekültválság kapcsán nagyon szoros munkakapcsolat alakult ki a kormányhivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal, s azt láttuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy a legmagasabb szintű ellátást nyújtsák a betegeknek, a hozzánk érkező, a háború elől menekülőknek – szólt az elismerés hangján Román István megyei főispán. A kormányhivatal vezetője elmondta, hogy amikor a kórházba jár, azt látja, mindig tart valamilyen építkezés, a nővér szállóépítése pedig azt jelenti, ez a folyamat nem áll meg, a megye egészségügyi ellátása nincs magára hagyva.

– Minden fejlesztés középpontjában az ember áll, a betegek mellett saját dolgozóikról is gondoskodnak, hogy minél jobb feltételeket teremthessenek nekik – ez dicséretes – fogalmazott Román István.

Seszták Oszkár pedig egy rövid időutazásban visszautalt arra, hogy több mint egy évtizeddel ezelőtt még a megyei önkormányzat volt a kórházfenntartó. – Láttuk, s be is bizonyosodott, hogy az integrált egészségügyi rendszerre van szükség a hatékony és jó pénzelosztás érdekében, azt pedig örömmel látom, hogy mindazok a fejlesztési célok, amiket akkor megfogalmaztunk, folyamatosan megvalósulnak – mondta a megyei közgyűlés elnöke.

Az új nővérszálló építése az egészségügybe dolgozók megbecsültségét is jelzi – erről már dr. Kovács Ferenc beszélt. Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, hogy a megyeszékhelyen mennyire fontos a kórház működése, a lehetőségeikhez képest pedig támogatják az itt végzett munkát, az itt dolgozókat, s utalt a kórház óvodájára, amelynek megépítésében jelentős szerepet vállalt a város. – Ez támogatás az itt dolgozóknak, hozzájárul a munkahelymegtartáshoz, hiszen ha a szülő biztonságban és a közelében tudja a gyermekét, az a gyógyító munkájában is pozitívumként jelenik meg – fejtette ki a városvezető.

Minket választottak

– Minden fejlesztés fontos, minden gyógyszer, műszer és gép, de az embert, az orvost, az ápolót, a háttérszolgáltatásban dolgozót, semmi sem helyettesítheti. Ez a kulcsa a magas színvonalú betegellátásnak – jelentette ki dr. Szűcs Attila, aki kiemelt jelentőségűnek nevezte a nővérszálló megépítését, amire az Országos Kórházi Főigazgatóság 2016-ban nyújtotta be a pályázatot, hogy uniós forrásból a nyíregyházi oktatókórház területén megépülhessen az új, modern nővérszálló.

– Ezek a 27 négyzetméteres minigarzonok kiválóak lesznek arra, hogy fiatal orvospárok is beköltözhessenek és megtartsuk őket – mondta főigazgatója, aki az alapkőletételt követően kifejtette: a lehetőségekhez képest mindent meg kell tenni azért, hogy ha a mi kórházunkat választják, akkor hosszú távon meg is tudják őket tartani, amihez az ilyen beruházásokra is nagy szükség van.

– A magas színvonalú betegellátást biztosítani tudjuk, de hívjuk és várjuk a szakdolgozókat, orvosokat, mert szükség van rájuk az intézménycsoportukban. Örömmel számolhatok be arról, hogy a legutóbbi felvételi időszakban több mint 28 orvos választott minket, s remélem, a következő felvételi időszakban további 10-15-en döntenek mellettünk – mondta dr. Szűcs Attila, a 110 szakdolgozói álláshelyre pedig várják a jelentkezőket.

