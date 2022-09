Nyolcadik alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete a Városmarketing Gyémánt Díj pályázatot, amelyen Nyíregyháza 2022-ben is indult. A város pályázatait a Város-Kép Nonprofit Kft. munkatársai készítették és adták be. A fővárosi konferencián Nyíregyháza húsz Marketing Gyémánt Díjat kapott, amivel újra elnyerte a Marketing Fővárosa címet is. A díjakat Zagyva Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetője vette át.

Nyíregyháza az örökös Gyémánt Ranglista első helyére került 64 Marketing Gyémánt Díjjal. A Gyémánt Ranglista mutatja, hogy a települések összesen hány gyémántot szereztek 2015 és 2022 között. A díjátadó ünnepségen Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség elnöke kiemelte a város teljesítményét: „Nyíregyháza évek óta nagy előnnyel vezeti a ranglistát, amihez külön gratulálok, hiszen ez jó az ott élők számára és jó üzenetet közvetít az ország számára is. Kívánom, hogy folytassa tovább ezt a példamutató marketing tevékenységet”.

Prof. dr. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője így nyilatkozott: „Nyíregyháza felismerte azt, hogy a városmarketingnek milyen óriási szerepe van. A díjakból pedig látszik, hogy van egy nagyon tudatos és megfontolt építkezés, aminek köszönhetően a város presztízse folyamatosan nő, melyben a város polgármesterének is hatalmas szerepe van”.