1992. szeptember 19., szombat

Titkos szavazáson döntöttek a nyíregyházi középiskola nevéről

A nyíregyházi Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola ez idáig névtelenül állt az örökösföldi lakótelepen. A tantestület, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat a közelmúltban úgy érezte: eljött az ideje az iskolakeresztelőnek. A névválasztó nevelőtestületi ülésen a három javasolt elnevezés közül - titkos szavazással - végül a Zay Anna neve mellett voksoltak a legtöbben, s így a városi önkormányzattól ennek az engedélyezését kérték.

Zay Anna (1657-1719) az ősi - főúri - magyar családok egyikének a tagja, Vay Adám kuruc generális felesége volt. Művelt, olvasott nő, aki gyógyítással is foglalkozott. 1718-ból fennmaradt Herbáriumában (füveskönyv) közreadta saját receptjeit. Részletesen foglalkozott benne a pestis elleni védekezéssel és a hadi sérülések kezelésével. Városunk polgárai a névválasztással kapcsolatos észrevételeiket - személyesen vagy írásban - az iskola titkárságán tehetik meg.

2002. szeptember 19., csütörtök

Pillangókéssel ment légyottra Tiszavasváriban, lábassal verték fejbe

Egy pillangókéssel kezében rontott be egy 29 éves helyi lakos egy házba Tiszavasváriban kedd éjjel. Az ittas férfi az ott lakó 17 éves lányt kívánta meg, akivel már korábban is volt kapcsolata (gyerekük is született), annak ellenére, hogy a férfi családos ember. Az újabb légyottot a lány anyja meg akarta akadályozni. A felajzott szerető ekkor a ház ajtaját berúgva kiabált, és közben késével könnyű sérüléseket okozott az 54 éves nő alkarján, miután az egy lábassal fejbe vágta.

Az időközben értesített rendőrök rövidesen a helyszínre értek, és előállították a gyanúsítottat, aki ellen a Tiszavasvári Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt indított eljárást.