Kiválóan kezelte a kormányt a 34 éves nyíregyházi Kinczel Raimund, aki megnyerte az ország egyetlen kamionos közlekedésbiztonsági versenyét, az „5 tengelyen biztos kézzel” elnevezésű megmérettetést. A jubileumi döntőt szombaton tizedik alkalommal rendezte meg a NiT Hungary és az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

A fináléban a tíz legjobb tehergépkocsivezető vehetett részt a drivingcamp Hungary zsámbéki vezetéstechnikai tanpályáján, az ország egyetlen kamionos közlekedésbiztonsági versenyén.

– Noha közgazdászként diplomáztam, nem dolgoztam ilyen munkakörben, tizenhárom éve vagyok sofőr. Édesapám, Kinczel Ferenc egyben a munkaadóm. Mivel ő is kamionozik, egyértelmű, hogy

tőle örököltem a szakma szeretetét. Harmadszor jelentkeztem erre a versenyre. Először az elődöntőben túlizgultam, másodszor pedig csak kevés választott el a továbbjutástól. Most minden klappolt, valóra vált az álmom, sikerült a legjobbnak bizonyulnom – fejtegette Raimund, aki sokáig Tiszavasváriban élt, az idén költözött Nyíregyházára.

– Leginkább a baleseti helyszíntől tartottam, az volt talán a legnehezebb feladat. Bár egyszer mindenki megtanulja, a gyakorlatban nem könnyű a pontos eljárást követni. Néha csak centimétereken múlt minden. Az utolsó próbatételnél párokat sorsoltak össze, nagyon oda kellett figyelni a részletekre. Szükség volt összességében a gyorsaságra, az ügyességre, a precizitásra, és mindeközben nagyon nyugodtnak kellett lenni. A hétköznapokban nem vagyunk ilyen stresszhelyzetekben, nem harcolunk egymással, most ennek is meg kellett felelni. Mindenki úgy indult el, hogy titkon reménykedett a végső győzelemben, de ez csak egyvalakinek sikerülhet. Örülök, hogy én vehettem át a fődíjat, aminek a szakmai berkekben komoly presztízse van.

A mostani kiírás egyik fő témája az üzemanyagtakarékosság volt.

– Én is nagyon fontosnak tartom az üzemanyagtakarékos vezetést. Ez az elődöntő egyik feladata volt. Ekkor még szűk körben versenyeztünk, a döntőt családi nappal kötötték egybe a szervezők. Engem a barátom és a párja kísért el. Egyelőre még csak szűk körben ünnepeltünk. Jó érzés tudni, hogy jövőre képviselhetem Magyarországot a luxemburgi nemzetközi versenyen – mondta Raimund.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary 1989-ben alakult, a hazai közúti fuvarozók szakmai érdekképviseleti és érdekvédelmi társadalmi szervezete. A NiT Hungary szakértői a közelmúltban számításokat végeztek, ahol azt vizsgálták, milyen módszerekkel és mekkora mértékű üzemanyag megtakarítás lenne elérhető a nehéz tehergépjárműveknél a sofőrök vezetési technikájának megváltoztatásával.

– Az optimális sebesség megválasztásával, a hirtelen fékezések elkerülésével és előrelátó tervezéssel a vezetés akár járművenként 3-5 százalék megtakarítást is jelenthet az átlaghoz képest – jegyezte meg Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára. – Az itthoni tankolással egy kamion nagyjából 13 ezer kilométert fut havonta, így technikásabb vezetéssel akár 110 ezer forinttal kellene kevesebbet tankolni járművenként. Ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg Magyarországon hatvanezer kamion működik – amelyek legnagyobb része nemzetközi fuvarokat teljesít –, ezek összeadva 80 milliárdos megtakarítást érhetnénk el, ha a sofőr változtat a vezetési technikáján. A vezetéstechnikai versenyen olyan közúti vezetési feladatot is kaptak az indulók, ahol a jármű révén mért fogyasztási és vezetési értékeket (így a fékhasználat hatékonyságát és az előrelátó vezetési stílust) is pontozták, kifejezetten az üzemanyag-takarékosság jegyében. Ezáltal is szeretnék technikásabb, tudatosabb vezetésre ösztönözni a magyar kamionsofőröket.

– Sokáig Mercedesszel közlekedtem, négy éve váltottam Scaniára. A luxemburgi verseny érdekessége az lesz, hogy ott kizárólag DAF-ot lehet vezetni. Állok elébe! – fűzte hozzá Raimund, aki eleinte belföldön kamionozott, aztán közép- és nyugat-európai utakat is bevállalt, de egyik sem több egy hétnél. Szeret családi, baráti körben kikapcsolódni, rendszeresen jár konditerembe, és szívesen pattan nyeregbe, hobbija a bringázás is.

A tíz éves múltú „5 tengelyen – biztos kézzel!” versenynek eddig több mint 5 ezer nevezője volt. Kinczel Raimund címvédőként róhatja a kilométereket a jövőben.

