A beruházást elsőként dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos üdvözölte, aki bevezetőjében arra emlékeztetett, hogy az elmúlt bő évtizedben a megyében negyederére csökkent a munkakeresők száma, és a munkanélküliség felszámolásából komoly részt vállaltak a mikro-, a kis-és középvállalkozások, rövid nevükön a kkv-k.

– Ám a gyors technológiai és informatikai fejlődés nagy kihívások elé állította ezt a területet. A magyar vállalkozások termelékenység és hozzáadott értéknövekedési kényszerpályára is kerültek, ami szükségessé teszi a technológiaváltást, a digitalizációt, az innovációt és a munkaerő fejlesztését, és ezzel nekünk is ténylegesen törődnünk kell. A hazai mikro-, kis- és középvállalatoknak széles körében szükséges javítani a termelékenységet, amit a 2021-27-es uniós ciklus meghatározó programjával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a GINOP+ segítségével tudjuk növelni majd – mutatott rá a kormánybiztos. Ennek a programnak a fontosságát jól mutatja, hogy a teljes uniós forráskeret 25 százaléka ide került át.

Röviden felvázolta az operatív program prioritási tengelyeit, és rámutatott arra is, hogy ezek közül melyek lesznek legmeghatározóbbak a vállalkozások szempontjából. Mivel a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, a stratégiai ágazatok, illetve a stratégiai váltásra, a szervezeti megújulásra képes cégek kapják a jövőben is a legtöbb figyelmet, nem árulunk nagy titkot el, hogy az évtizedes szakmai múlttal büszkélkedő Kelet Solar Kft. ugyancsak ezek közé tartozik, és ehhez a kormánybiztos is szívből gratulált.

És bár a társaság Nyíregyházi, azáltal, hogy a nagykállói ipari parkban szereztek ingatlant, a 6. számú választókerület sikereinek körét is bővítették, amihez kapcsolódva dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő másodikként fogalmazta meg elismerését. Kedvező helyzetnek nevezte a megyében, hogy zöld energiát, egészen pontosan biogázt termelő cég már kettő is működik a térségben, amelyeket ugyancsak a Fidesz-KDNP-kormány segített életre.

– Ez a jövő útja, kifutási lehetőség e területen pedig rengeteg van, hiszen az alternatív energiatermelés tekintetében – különösen a szolárenergia termelésében – még jócskán 10 százalék alatt vagyunk. Hogy az évtized végére teljesíteni tudjuk az uniós vállalásunkat, az eddig elért mennyiséget meg kell duplázni – mutatott rá, majd abbéli örömének adott hangot, hogy a huhogók – akik szerint felesleges volt Nagykállónak az üresen álló ipari park – ma már hallgatni kényszerülnek, hiszen a szervizút bal oldala szinte már teljesen betelt, és a jobb oldalon is építkezések kezdődnek, és ezért is kétszeresnek tekinthető a pénteki ünnep.

Ezt követően Horváth Tibor, a város polgármestere szaporította a gratulálók sorát. Mint leszögezte: – A verseny éles, és a városunknak szüksége van rá, hogy itt az ipari parkban olyan cégek jelenjenek meg, amelyek adó szempontjából is komoly erőt képviselnek, és amellett olyan alternatív megoldásokat nyújtanak a mindennapokban, amilyen a zöld energia.

Utoljára kapott szót a cégtábla leleplezését megelőzőleg Szekeres Tamás, a feltörekvő cég ügyvezetője, 28 dolgozó munkaadója, aki elmondta, hogy a megnövekedett igények kielégítésére szükségünk volt anyagbeszerzési stabilitásra.

– A gyártócsarnok – amellett, hogy további 20-25 munkahelyet teremt – a cég számára a tartószerkezeti elemek biztos ellátási kapacitását is garantálja, a hengersorunk alkalmas lesz ezeknek az elemeknek a gyártására. Bízunk benne, hogy ezzel is nagyban hozzájárulunk az ország iparának erősítéséhez – fogalmazott.

MJ