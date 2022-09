Nemcsak vállalatok, vállalkozások rendeztek be standot, oktatási intézmények is kitelepültek. – Láttunk fantáziát az állásbörzében. Aki hozzánk jön, választhat a gimnáziumi, a technikusi, a szakképzési és a szakgimnáziumi képzésben, és a felnőttképzésben is van bőven választékunk. Már a 2023/2024-es tanévet szerettük volna megalapozni a jelenlétünkkel – jegyezte meg Barcsay István, a Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója. KM