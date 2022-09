Megszaporodtak azon hirdetések, melyek régebbi építésű, nagy alapterületű és gyakran korszerűtlen házakat kínálnak. Sokan szabadulnának ezektől az ingatlanoktól, és költöznének kisebb, alacsonyabb fenntartási költségű házba, lakásba. Ugyanakkor nem mindenki teheti meg, hogy új otthont válasszon magának, s az emberek egy része háza korszerűsítésében látja a kiutat a rezsi-útvesztőből. De vajon hol van az a határ, amikor még megéri a régi épületbe jelentős összegeket invesztálni, és milyen változások várhatóak még az ingatlanpiacon? A kérdésekre dr. Sziszák Györgytől, a Sziszák és Társa Kft. vezetőjétől kaptuk meg a választ.

– A megyeszékhelyen elég 20 százalék önerő is a vásárláshoz, míg a távolabb eső településeken akár 50–60 százalékot elérheti ez a szám. A vásárlásnak márpedig az esetek döntő többségében a hitel a mozgatórugója. Ez az árakra is nagy hatást gyakorol, többek között ezért is drágábbak a megyeszékhelyen és annak közelében fekvő házak – ismertette az ingatlanárak egyik alakító tényezőjét a 22 éve ezen a területen dolgozó dr. Sziszák György.

A Sziszák és Társa Kft. tulajdonosa arról is beszélt, hogy az ügyfelek nem mindig az újat keresik, és sokszor nem értik, mennyivel rosszabbul járhatnak a régi házakkal, ha a kedvezőbb ár ellenére sokkal korszerűtlenebb a kiszemelt ingatlan. – Ezért kell minden esetben kérni az energetikai tanúsítványt a vásárlás előtt (amely egyébként kötelező már), így lehet mérlegelni, hogy mekkora befektetést igényel a korszerűsítés – tanácsolta a szakember.

Sokféle házat és lakást találhatunk a piacon, de a tulajdonos szerint a kilencven négyzetméter körüli házak a legnépszerűbbek.



Korszerűsíteni kell

– Ezekben sok minden elfér, akár három szoba, dolgozószoba, igazából az igényeknek csak a fantázia és a pénztárca szab határt. Az újabb ingatlanok modern gipszkarton válaszfalakkal készülnek, így az elrendezés később is módosítható, személyre szabható, ami az eladásnál növeli az ingatlan vonzerejét. A régi házaknak azonban várhatóan nagyot esik majd az ára, akinek pedig nem opció az eladás, érdemes a felújításon gondolkodni. A klasszikus Kádár-kockák padlásszigetelés nélkül épültek, jobb esetben valamilyen egyszerű sáros, szalmás anyaggal borították a padlást, alulról pedig levakolták. Ezt a részt mindenképp szigetelni kell, mert a meleg nagy része fent szökik el. – A másik fontos pont a nyílászárók cseréje, mert ott is sok hő távozik, és sajnos rengeteg ilyen ingatlan még napjainkban is fa nyílászárókat „visel”. Ezek után a falak szigetelése a következő, mivel a régi házak nagy része tufából vagy szilikátból épült – részletezte a modernizálás alapvető lépéseit dr. Sziszák György.



Van, amikor nem érdemes



– Általános, minden házra érvényes recept nincs, és persze van olyan épület, amit már nem érdemes felújítani. Az alap nélküli vályogházakat modernizálni már nem kifizetődő, nem véletlen, hogy ezeket a munkálatokat a bankok sem finanszírozzák. Amennyiben van az épületnek beton alapja, akkor más a helyzet, de a vályog épületek szigetelése is sokkal drágább – tette hozzá. Napjainkban már a hatalmas telkek sem kelendőek, ugyanakkor a korábban említett házak még tekintélyes méretű területre épültek, ami szintén megnehezíti az értékesítésüket. – A vásárlók a 720 négyzetméteres telekméretet kedvelik a leginkább, sőt ezekre is általában ikerházat építünk, így két családnak biztosítunk otthont. Az emberek többsége ennyire vágyik, ezen a területen elfér a ház, a kocsibejáró, és egy kicsi kert – osztotta meg az aktuális igényeket a vállalat tulajdonosa. A cég jelenleg két társasház mellett nyolc iker- és családi ház építését is végzi párhuzamosan, így friss tapasztalatokkal szolgálnak olvasóinknak. – Az elmúlt egy hónap adatai alapján az idősebb, egyedülálló hölgyek keresik a leg­gyakrabban az új lakásokat. Ők a régi, nagy házukból költöznének, kisebb, alacsony rezsijű ingatlanba. Az ilyen lakások ára már most jelentős emelkedésnek indult, és azt várjuk, hogy a megnövekedett rezsiszámlák miatt még többen költöznek majd be a városba, ami szintén tovább emeli majd az egyébként sem alacsony lakásárakat – tudatta dr. Sziszák György.



MI