Régi adósságát törleszthette önmagának Tarpa az 1995-ben átadott, de az elmúlt több mint két és fél évtized alatt erősen leromlott állapotú második világháborús emlékmű helyreállításával és újragondolásával. A XVIII. Szatmár-beregi szilvanap nyitányaként szombat délután avatták fel Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.

Béke és biztonság

– Azok, akik a hazáért halnak meg, igazi hősök. Mi, tarpaiak ezt nagyon jól tudjuk, hiszen Esze Tamástól II. Rákóczi Ferencen át Bajcsy-Zsilinszy Endréig őrizzük, ápoljuk a hőseink emlékét, s büszkén adjuk tovább az utánunk jövő nemzedékeknek – hangsúlyozta köszöntőjében Szécsi Szabolcs. Tarpa polgármestere hozzátette: a 2010-ben elhunyt Sebestyén Sándor szobrász 1995-ös emlékművét civil közbenjárással és kormányzati támogatással újíthatták fel.

Aki embernek hitvány, magyarnak is alkalmatlan – idézte Tamás Áron gondolatait Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója, majd gróf Széchenyi István szavait citálta, aki úgy fogalmazott, hogy magyar lenni hivatásunk.

– Ma, amikor minden idők legkeményebb tele előtt állunk, amikor mindenki azért dolgozik, hogy mi békében és biztonságban éljünk Magyarországon, és hogy Európa ne felejtse el az értékeit, még mindig aktuálisak ezek a szavak. A hősök emlékezete arra kötelez minket, hogy ne tagadjuk meg az elveinket – mondta Kiss András.

Sokat veszítettünk már

Az íves, templomi szentélyhez hasonlító egykori alkotás helyén ma két fekete oszlop áll, s rajta annak az 550 tarpai férfinek, nőnek és gyermeknek a neve, akik a második világháború, a holokauszt, majd a baloldali diktatúra, a málenkij robot áldozataivá váltak.

– Különösen jó érzés ma magyarnak lenni – kezdte ünnepi beszédét dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, utalva a hazai labdarúgó-válogatott német csapat felett aratott Nemzetek Ligája-beli győzelmére –, pedig az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy megnehezítse a helyzetünket, ahelyett, hogy példát vennének rólunk. Február végétől április közepéig a háború miatt a hazájukat elhagyni kényszerülő, ide érkező ukrajnai menekülteket megyénk határ menti települései, köztük Tarpa is úgy fogadta, hogy abban senki nem találhat kivetnivalót.

– Novák Katalin köztársasági elnök beiktatási beszédében és a napokban az ENSZ közgyűlésében is kiemelte, hogy mi, magyarok mindig is a béke pártján álltunk, mert ahogy a megújult emlékmű is mutatja, igen sokat veszítettünk az első és a második világháborúban.

– Bármilyen nemzetközi erő hat ellenünk, próbálkozik megtörni a magyar gerincet, az akkor is egyenes marad – jelentette ki a térség ország­gyűlési képviselője.

Az ünnepi gondolatok után a rendezvény résztvevői megkoszorúzták az emlékművet.

KM