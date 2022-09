– A Sipkay Barna Technikum tanulói ezúttal is egy igazi különlegességgel készülnek, amit a Kossuth tér közönsége 14 órától kóstolhat meg. Délelőtt nyíregyházi néptáncegyüttesek szórakoztatják a látogatókat, a főzőverseny eredményhirdetése után pedig a zenéé lesz a főszerep, 15.30-től érkezik az LK Beat, majd a Mentha Project, a napot pedig Tóth Gabi koncertje zárja.

– A VI. Nyíregyházi bogrács- és grillbajnokságon a térség civil szervezetei süt­nek-főznek majd, miközben a színpadon helyi kulturális csoportok váltják egymást. Az eredményhirdetés előtt a Folkfusion Band, utána a Polip Band zenél. A főzőcsapatok a hétvégén több ezer adag ételt készítenek, amiket a korábbi évekhez hasonlóan meg is lehet kóstolni. A kóstolójegy ára 400 forint – mondta el dr. Ulrich Attila.

– A Nyíregyházi Szakképzési Centrum matinéjára ismét pályaorientációs játékokkal készülünk. A város szakképző iskolái az ott tanulható szakmákat mutatják be az óvodásoknak – természetesen játékos formában. A zaysoktól például megtanulhatják az életmentés alapjait, a wesselényisek arcfestéssel, hajfonással, kreatív foglalkozásokkal készülnek, míg a bánkisok kihozzák a rally versenyautót, amit ki is próbálhatnak a gyerekek. Lesz egy kis flashmob, és a sipkaysok almás puffanccsal kedveskednek a kicsiknek – árulta el Gurbánné Papp Mária főigazgató.

Valódi tirpák fogások

Tóthné Medved Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség megyei szervezetének elnöke a Népi Ízek Találkozójáról és a bogrács- és grillbajnokságról elmondta: a felnőttek mellett a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai diákok is versenybe szállnak. Külön zsűri értékeli majd az iskolák, a profi és amatőr csapatok fogásait.

– Közel ötvenféle étel közül választhatnak a fesztiválozók a két nap alatt, ezekben a fogásokban szerepet kapnak a megyében fellelhető alapanyagok. Meglepetéssel is készülünk: vasárnap egy óriási bográcsban megfőzzük a tirpákság jellegzetes ételét, a káposztás paszulylevest.

A sipkays cukrász és szakács tanulók ebben az évben sem okoznak csalódást. Tanáraikkal közösen elkészítenek 2022 adagot egy olyan ételből, ami korábban nem létezett, erre az alkalomra álmodták meg olyan elemekből, amik a tirpák családok asztalán rendszeresen megjelentek. A sajtó képviselői elsőként kóstolhatták meg a sós csemegét, ami garantáltan elnyeri a városlakók tetszését. Takács Zoltán, az intézmény szakmai igazgatóhelyettese elárulta: a füstölt szalonnás, pirított káposztás kukoricalepényhez 60 kiló kukoricalisztet, 80 kiló szalonnát és 1,2 mázsa savanyúkáposztát használnak fel, hogy szombaton vendégül láthassák a fesztiválozókat. Pénteken pedig közel két méter magas almás puffancs piramis várja az óvodásokat.

CsA