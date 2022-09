Új tó színesíti pár hónapja a horgászati lehetőségek palettáját megyénkben: júliusban adták át Kisvárda határában a Fishvárda-horgásztavat, amit a FI-Rehab Kft. üzemeltet.

– Mindig is szerettem volna egy saját horgásztavat, ez az álmom immár valósággá vált – mondta el érdeklődésünkre Ignéczi Csaba, a gégényi székhellyel működő cég ügyvezető igazgatója. – Kezdetben környékbeli tavak megvásárlásában gondolkodtam, de hogy itt volt a település szélén egy mocsaras, nádas terület, úgy gondoltam, abból varázsolunk egy horgásztavat, s 2020-ban meg is vásároltuk. Nagyot is néztek az emberek, amikor megjelent itt egy tológép, egy markológép, s megkezdődtek a munkálatok tavaly ősszel. Nem gondolták volna, hogy előbb-utóbb itt egy hat hektáros horgásztó lesz. Tavasszal már telepítettünk bele ezer pontyot, 10 mázsa kárászt, s egy halbiológus tanácsára a megfelelő ökoszisztéma fenntartása érdekében kétezer előnevelt süllőt és háromezer előnevelt harcsát is. Amur szintén található a vízben, de annak példányait még a mocsaras vízből mentettük át az új horgásztóba. A tavaszi telepítéskor a legkisebb ponty 2, a legnagyobb 15,80 kilogramm volt. Kitakarítottunk még egy közel 0,4 ha területű árkot is, amelyben lehetőség van afrikai harcsa élményhorgászatára. A tóba benyúlik egy félsziget, amelyen egy nagyobb filagória található akár száz fős rendezvény megtartására is alkalmas. míg a parton körben kisebb – 8-8 személyes – filagóriák várják a horgászokat. A hétvégeken éjszakai horgászatra is van lehetőség. A kisebb, 4 kilogramm alatt kifogott pontyokat meg is lehet vásárolni. A tó mellett szeretnénk kialakítani egy szabadidőparkot is – folytatta Ignéczi Csaba, aki már gyermekkorában megszerette a horgászatot.

– Kéki születésű vagyok, a barátokkal sokat jártunk a Lónyay-csatornához horgászni. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek a tagjai még fogtak, ráadásul sok halat fogtak a főcsatornában. Ahogy nagyobb lettem, a környék tavait kerestem fel, sokat voltam akkoriban Vasmegyeren, Demecserben, Szabolcsveresmarton és Kisvárdán. Bár van már saját halastavam, de tagja vagyok továbbra is a kisvárdai horgászegyesületnek. A Fishvárda-horgásztavat egyébként egy jó hangulatú versennyel nyitottuk meg július 23-án – tette hozzá Ignéczi Csaba.

MML