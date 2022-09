Ezek után Szilágyi-Bécsi Tímea beszélt egy öt állomásos önismereti útról, amit ő maga végigjárt, s aminek végén sikerült megerősödnie és különválasztania magában a különféle női szerepeket. Mint mondta, nem volt szerencsés az, hogy amikor munka után hazament, és ott adott utasításokat, ahogy azt pár órával korábban a munkahelyén tette.

- Felfedezés, újragondolás, kapcsolatteremtés, elköteleződés, energetizálás – sorolta az öt állomást a munkaerőkölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó IntSolution tulajdonos-ügyvezetője. A szakember szerint mindenképpen keressünk magunknak olyan tevékenységet, ami pozitív energiákat szabadít fel bennünk, találjuk meg a szenvedélyünket. Mindenkinek szüksége van emellett egy olyan közösségre, ami támogatja őt, amibe energiát fektet be de onnan energiát is vehet ki.

Az I. Női Expo és Konferencia vendége volt Pálfi Éva brandstylist, marketingszakértő, a B2W értékesítési stratégia egyik jeles hazai képviselője is, aki egy felmérésre hivatkozva előadása elején kijelentette: a vásárlási döntések nyolcvanöt százalékát a nők hozzák meg, ezért nagyon fontos, hogy egy-egy cég miként alakítja ki a sales és a marketingstratégiáját. Hozzátette, egy másik felmérés szerint a nők kilencvenegy százaléka nem elégedett azzal, ahogy a reklámokban, és a különféle értékesítési felületeken megszólítják őket. Pálfi Éva felhívta a hallgatóság figyelmét egy másik fontos adatra, amit sokan nem vesznek figyelembe idehaza, mégpedig arra, hogy a nők aránya az egyszemélyes háztartásokon belül hatvannyolc százalék. A szakember szerint az ötvenes évek reklámjai egyértelműen szexisták voltak, ez mára megváltozott, sőt, egy kicsit átestünk a ló túloldalára, ami főként a 2017-ben indult meetoo-mozgalmaknak „köszönhető”.

- A B2W, azaz a női célpiacra szánt marketing nem erről szól, hanem arról, hogy tudjuk azt, miként kell szólni a női célközönséghez. A kommunikációban fel kell emelni a hölgyeket, de arra is ügyelni kell, hogy ne egy húszéves lánnyal akarjunk szemránckrémet reklámozni – mondta Pálfi Éva, aki kiemelte, a legfiatalabb generációt, az alfákat is meg lehet már célozni, hiszen már a tizenéves korosztály is jelen van az internetes térben, ők az influenszerek, adott esetben már ők is rendelkeznek saját keresettel. A szakember szerint a cégünk brandjére úgy kell tekinteni, mint egy érző, lélegző lény. Pálfi Éva előadása végén beszélt a webdesignről is, ami szerinte kiemelten fontos, kerülni kell a „zajos” oldalakat, alapvető a látvány, az érzelmi töltés és a funkció hármas egysége.

TG