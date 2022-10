„Ami összeköt…” Folyóink és forrásaik címmel rendezték meg a XXIX. Nemzetközi Levéltári Napot Nyíregyházán a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában a közelmúltban. Megnyitójában Kujbusné dr. Mecsei Éva igazgató asszony ismertette, hogy közel három évtizede indították el ezt a rendezvénysorozatot. Az idén a folyók jelentették a témakört, hozzájuk kapcsolódtak az előadások és az időszaki kiállítás is.

A résztvevőket először Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fetivizig) igazgatója üdvözölte a jelenlévőket. Szólt arról, hogy megyénk folyói a határainkon túlról érkeznek, így a szomszédos országok vízügyesei egymásra vannak utalva. Az igazgatóság a működési területével határos három ország – Szlovákia, Ukrajna és Románia – vízügyi szakembereivel kiváló együttműködést ápol.

Bemutatták a Vízügyi Történeti Gyűjteményt is, ami az idén immár 60 éves. A levéltárban kísérő programként berendezett kiállítást döntően annak anyagából állították össze, valamint láthatóak voltak a tárlaton VIZITERV Environ Kft. dokumentumai is. Szintén a múltat idézték fel a Fetivizighez tartozó a nagyecsedi és a tiszaberceli ipartörténeti műemlék szivattyútelepek fotói is. Ezek mind a mai napig látogathatóak, s a műemlék gépparkok akár be is indíthatóak. Az ipartörténeti műemlékek és a megye egyéb árvizes emlékhelyei arra utalnak, hogy a vízügyesek tisztelik, és az utókor számára megőrzik elődeik alkotásait. Bodnár Gáspár kiemelte azt is, nagy öröm a számukra, hogy a megyei értéktárba bekerült a Vízügyi Történeti Gyűjtemény és a két említett műemlék szivattyútelep is.

Köszöntőt mondott Bacskai József ungvári főkonzul is, aki megyénkből, Geszterédről származik. Párhuzamot vont a térséget 1970-ben elöntő árvíz, és a jelenleg folyó orosz-ukrán háború között. Mind a kettőnél sok embernek kellett elhagynia az otthonát. Kiemelte, hogy a magyarok jelentős humanitárius segítséget nyújtanak akár a természet, akár az ember által okozott katasztrófáknál.

Ezt követően több előadást is meghallgathattak az érdeklődők.

A szakmai előadások programjának levezető elnöke Csorbák Erika, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) osztályvezetője volt. Elsőként ajándék könyvcsomagot adott át a levéltár számára, melyet Kujbusné dr. Mecsei Éva vett át. Csorbák Erika véleménye szerint a legfontosabb dolgunk az, hogy őrizzük, vigyázzuk, gondozzuk a vizeinket.

A változatos, színes előadások sorát Novák Veronika, a szlovákiai vágsellyei levéltár nemrég nyugdíjba vonult igazgatójának „A folyó, ami éltet” című prezentációja nyitotta meg. Abban a Vág folyó alsó szakaszának jelentőségét mutatta be a fennmaradt levéltári források alapján.

Ezután Gyenesei Józsefnek, a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára igazgatójának az „Által mennék én a Tiszán” című anyagát tekinthették meg videó előadás formájában a résztvevők.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár igazgatója, Kiss József Mihály a levéltáruk néhány jelentős iratát mutatta be. Többek között arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a vízügyi iratok milyen sok mindent árulnak el a köztörténelemről.

A Fetivizig Vízügyi Történeti Gyűjteményét annak nyugalmazott kezelője, Szabó Józsefné mutatta be. Mint elmondta, az OVF hatvan éve, 1962-ben rendelte el tájegységi múzeumok létesítését valamennyi igazgatóság számára. Innen datálódik egy gazdag, sokrétű anyaggal rendelkező szakmai múzeum létrejötte Nyíregyházán. Az itteni, a levéltár földszintjén, az első és a második emeleti folyosón, valamint a kutató szobában berendezett kiállítás keretében tematikusan illusztrálták, milyen sokszínű, gazdag állománnyal rendelkezik.

- Nádasi Zoltán -