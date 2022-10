Európa súlyos gazdasági problémáira rácáfolva két nagyberuházás történelminek is nevezhető pillanatainál volt jelen megyénkben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ezt követően adott interjút lapunknak.

Európa gazdasága recesszióba süllyed. Hogyan lehet ilyen környezetben óvni a magyar gazdaságot a visszaeséstől?

Az elmúlt két-három évben a világ két nagyon komoly válsággal is szembesült: a Covid-járvánnyal és az orosz–ukrán háborúval. Ezeknek a válságoknak az egyik legsúlyosabb gazdasági következménye, hogy veszélybe kerültek a munkahelyek, de drasztikusan nőttek az energia- és alapanyagárak, és egekben az európai infláció. Ezért a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a gazdaság növekedését megőrző beruházások támogatására, amire kiváló példa a nyíregyházi W-Scope-gyár is, ahol 1200 ember talál majd munkát, ráadásul a világgazdaság egyik meghatározó szegmensében, az elektromosjármű-gyártásban. Ez az iparág óriási lendülettel veszi át a korábbi technika helyét, hazánk pedig élen jár ebben az autóipari forradalomban, globális értelemben is, hiszen elektromos autók akkumulátorgyártásában a harmadik helyen állunk a világon. Ez nem pusztán a sok új munkahely, a jelentős növekedési pálya és a technológiai színvonal folyamatos emelkedése miatt előnyös, hanem kiugró fejlődési lehetőséget jelent a beszállítói láncokhoz csatlakozni tudó, helyi kis- és középvállalkozások számára is.

Ez a nyíregyházi gyárépítés nemzetközi szinten is példát mutat a sikeres válságkezelésre. Ez a hatalmas beruházás erősítheti nemcsak megyénk, hanem az egész ország stratégiai helyzetét?

Nyíregyháza nem véletlenül érdemelte ki az „Év Ipari Parkja” díjat 2021-ben. Dr. Kovács Ferenc polgármesterrel és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselővel hosszú ideje dolgozunk együtt a gazdasági környezet fejlesztéséért. Ennek eredményeként az elmúlt években a már itt működő vállalatok bővítették kapacitásukat, új technológiákat vezettek be, folyamatosan növelték a foglalkoztatotti létszámot, de ez a beruházás most igazán nagy dobásnak tekinthető nemcsak volumenében, hanem iparági színvonalában, világpiaci jelentőségében egyaránt. A térségben kialakult egy olyan gazdaságfejlesztési környezet, amely az elektromosautó-iparhoz kapcsolódhat. Az országos tapasztalat az, hogy amikor egy igazán komoly beruházó helyszínt keres, először az általános környezetet vizsgálja meg, mint például a politikai stabilitás vagy az adókörnyezet. A politikai stabilitás európai viszonylatban átlagon felüli hazánkban, és a cégeknek Magyarországon kell a legkevesebb adót fizetniük. Szempont még az ügyintézés, amely területen szintén jól állunk, hiszen egyablakos beruházásösztönzési rendszer működik. A munkaerőt nézve is versenyképesek vagyunk. Amikor megszületik a beruházói döntés, a konkrét helyszín kiválasztásánál az infrastrukturális és logisztikai feltételek, valamint a terület adottságai is számítanak. Hazánknak az előbb sorolt feltételrendszer megteremtése jelentett versenyelőnyt, Nyíregyházának pedig a jól előkészített ipari területe.

Az energiaellátás kérdésében a magyar álláspont az idő és események előrehaladtával mindinkább visszaigazolást nyer. Kikényszeríthet-e valamiféle fordulatot az uniós politikában az erősödő és egyre több országban megjelenő lakossági ellenállás?

A szomszédságunkban dúló háború mindenkinek rossz, függetlenül attól, hogy melyik országban él, ezért a magyarokkal együtt mindenki abban érdekelt, hogy ez a háború minél előbb véget érjen. A háború hatásai viszont a mi esetünkben sokkal súlyosabban jelentkeznek, mint azokban az országokban, amelyek több száz vagy több ezer kilométerre fekszenek, vagy éppen egy óceán választja el őket a háború színterétől. Magyarország éppen ezért kezdettől fogva felelősségteljes politikát folytat ebben a kérdésben: világossá tettük, hogy az azonnali tűzszünetben és béketárgyalásokban látjuk a megoldást. Sajnos a háború kitörése óta egyre súlyosabb következményekkel szembesülünk, az egyik ilyen az energiaellátási válság. A háborút megelőzően Európa a gazdasági fejlődését stabilan építhette az Oroszországból érkező energiahordozókra, azok mennyiségére, minőségére és versenyképes árára. Ezeket vágják el az európai ipartól, és ennek a következményeit már most elszenvedi a gazdaság éppúgy, mint a hétköznapi ember a maga egyéni szintjén.

Ezért tiltakozik a lakosság egyre több országban az uniós politika miatt, amely elvi síkon kezeli a problémát. Várható megoldás az elvi megközelítéstől?

Mi soha nem voltunk hajlandóak az energiaellátás kérdését sem politikai, sem ideológiai síkon kezelni, mert a termelés, a munkahelyek megőrzése vagy az otthonok fűtése, a meleg víz a lakásokban nem elméleti kérdés. Ezért tartunk ki amellett, hogy a magyar emberek számára biztosítsuk az energiaellátást, amihez nélkülözhetetlenek az orosz energiahordozók. Ezért tárgyalunk a Gazprommal, és ezért jártam kétszer is Moszkvában, hogy megkössem azokat a megállapodásokat, amelyek garantálják, hogy a téli ellátásunkhoz szükséges földgáz megérkezzen Magyarországra. Európában jelenleg a földgáztárolókban lévő gázkészlet az éves európai fogyasztás 27 százalékát képes fedezni. Magyarországon ez 50 százalék, vagyis ha holnap nem érkezne földgáz az országba – ami biztosan nem fog bekövetkezni –, akkor is még fél évig biztosított lenne az ellátás. Továbbra is ellenzünk minden olyan javaslatot, ami veszélyeztetné az energiaellátás biztonságát. Nem támogatjuk az ársapka bevezetését, mert a legenyhébb következménye is az lenne, hogy csökkentené az Európába érkező energia- hordozók mennyiségét, ami a már így is elszabadult árak további dráguláshoz vezetne.

Európa kitettsége azonban nem csak ideológiai értelemben érhető tetten. Sorra érik a szabotázsakciók az ellátóhálózatot. Hogyan lehet kivédeni ezeket a támadásokat?

Ami az Északi Áramlat vezetékrendszerével történt, az döbbenetes. Az, hogy európai energetikai infrastruktúrát támadás ér, az eddig elképzelhetetlen volt. Most felrobbantottak egy vezetéket, és ezt nem kezeli súlyához mérten sem az európai közvélemény, sem az uniós vezetés. Számunkra a szállítási útvonalak biztonsága mindennél fontosabb. Magyarország földgázellátását egy olyan hálózat biztosítja, amely az egyetlen száz százalékban működő és biztonságos kelet–nyugat irányú vezeték Európában. Ez a Török Áramlat, amely Oroszországból Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül juttatja el Magyarországra a földgázt. Természetesen nagyon figyelünk ennek a biztonságára, mind az öt ország mindent megtesz, hogy ilyen szabotázs ne érhesse a vezetéket.

Az orosz–ukrán háborúban a kezdeti óvatosság után most már egyre többen beszélnek nyíltan az amerikai szerepről és befolyásról. Van-e esély egy Putyin–Biden-találkozóra?

Ha racionálisan, csak a tényeket nézzük, akkor mindenki látja, hogy az európai gazdaság szenved, recesszióba süllyedt. Amikor az Európai Unió február végén, március elején a szankciók bevezetéséről döntött, akkor az volt az ígéret és az elképzelés Brüsszelben, hogy ezzel elősegítik majd a háború gyors lezárását, és térdre kényszerítik Oroszországot. Eltelt nyolc hónap, a háború nem ért véget, Oroszország nem roggyant meg, ellenben Európa gazdasága és lakossága egyre jobban szenved. Pontosan az ellenkezője történik mindannak, amit az Európai Bizottság jósolt és ígért. Mindenki látja, hogy ki az elszenvedője ennek a helyzetnek, és ki nyer rajta. Az európai versenyképesség visszaesése az amerikai gazdaságnak jó. Ezzel még semmi továbbit nem állítottam, ez egy tény. Az is látszik, hogy ennek a háborúnak az tud véget vetni, ha egy amerikai–orosz megállapodás születik. Óriási a felelőssége mindkét országnak és azok vezetőinek abban, hogy megtalálják az ehhez vezető utat. A magyar kormány ezért hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni a kommunikációs csatornákat, mert ha ezeket elzárják, ha megszűnnek a tárgyalások, akkor az esélyt, a reményt is elveszítjük a békéhez. A közeljövőben elképzelhető, hogy egy helyszínen tartózkodik majd az amerikai és az orosz elnök is, a G20-as csúcstalálkozón Indonéziában. Én őszintén remélem, hogy mindkét vezetőben lesz annyi felelősségtudat, hogy beszélnek egymással, s elmozdulnak a megállapodás irányába, hogy végre véget érjen ez a háború.

A nagypolitika színteréhez képest kisebb ügynek tűnhet, de megyénkben, ahol február óta a legnagyobb odaadással fogadják az ukrajnai menekülteket, különösen fájó a munkácsi magyar emlékmű eltávolítása. Milyen üzenete van ennek akkor, amikor hazánk története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre Ukrajna megsegítésére?

Ez egy botrányos és szükségtelen provokáció volt, mely képes romba dönteni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években sikerült elérni az ukránok és a magyarok békés egymás mellett élése kapcsán Kárpátalján. Ebben hatalmas szerepet játszik a jelenlegi kormányzó, Viktor Mikita, aki a szó szoros értelmében egy jó ember, és a háborús helyzetben is nagy munkát végez az ukrán–magyar együttműködés megőrzésében, a konfliktusok megelőzésében. A magyar emlékmű gyalázatos és egyébként jogtalan eltávolítása a békés együttélés elleni provokáció. Bízom benne, hogy a kárpátaljai vezetés ukrán tagjai meg tudják ezt fékezni, rendezik a feszült helyzetet. Ebben a megyében és különösen a határ melletti térségben az emberek valóban nagyon sokat tettek és tesznek a mai napig azért, hogy a hozzánk érkező ukrán menekültek most már milliós tömegének segítsenek, de nem csak ők, az egész ország megmozdult. Jelenleg 1200-nál is több óvodába jár, illetve iskolában tanul menekült gyermek. S ne feledjük, hogy Magyarországnak a délről egyre erősödő és egyre erőszakosabb migrációs nyomással is meg kell küzdenie, miközben az Európai Unió nemcsak hogy nem támogatja hazánkat ebben, hanem még a jogosan járó forrásokat is visszatartja. Méltatlan és igazságtalan ez a hozzáállás Magyarországgal szemben. Bízom benne, hogy az uniós döntéshozók hamarosan visszatérnek a realitás talajára, mert ha nem ez történik, akkor Európa még nagyobb bajokkal lesz kénytelen szembenézni.

Nyéki Zsolt