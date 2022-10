– A hátralékok pedig azért keletkeztek, mert az elmúlt két év a pandémia miatt nehéz volt a gazdaság számára. A vállalkozók a dolgozóik megélhetését tartották fontosnak, nem az adót fizették be. Méltányossági rendszer alapján fizetési halasztást, részletfizetést kaptak, s ennek a türelemnek köszönhetően nőtt a hátralék. Tudtuk, a válság átmeneti, az éttermek, a szálláshelyek kinyitnak, s újra kezd majd befolyni az állami költségvetésbe az adó. Természetesen célunk visszaszorítani a cigarettacsempészetet, vannak személyi és közúti röntgenek, ugyanakkor ügyelnünk kell a határforgalom dinamikájára is – tette hozzá a NAV megyei vezetője.

Több kérdést kapott az a két szakember is, akik a vasúti közlekedéssel és fejlesztésekkel kapcsolatban mondták el a legfrissebb fejleményeket. Szilágyi Tibor, a MÁV Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója tájékoztatást adott a záhonyi körzet vágányfelújításairól, a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő közötti keskeny nyomtávú vasút tervezett feladatairól, amennyiben a forrás rendelkezésre áll, a mátészalkai Északi-lakótelep új vasúti megállóhelyének tervezéséről, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházásokról, a nyíregyházi vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztéséről, a Nyíregyháza-Debrecen közötti vonal felújításáról, egy korszerű vasúti kommunikációs rendszer kiépítéséről, amihez több településen már tornyokat is telepítettek. Gubik László, a Záhony-Port Logisztikai és rakománykezelési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a teherforgalom alakulásáról számolt be.

Dr. Helmeczy László (Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért) azt szerette volna megtudni, a keskeny nyomtávú vasút fejlesztésére mikor áll rendelkezésre forrás, s honnan. Hangsúlyozta, hogy a Balsáig tartó vasútvonal most még épségben megvan, nem szabad az ebek harmincadjára hagyni. Nemtetszését fejezte ki az írásos beszámoló egyik mondatával kapcsolatban, miszerint a meglévő járműpark nem alkalmas a forgalom lebonyolítására.

Seszták Oszkár (Fidesz-KDNP), a közgyűlés elnöke a felvetésre azt válaszolta, hogy a kisvasút-fejlesztési programban nyolc erdei kisvonat is felújítottak. Hozzátette azt is, hogy a Nyírvidéki Kisvasút egykoron alapvetően gazdasági célokat szolgált, a cukorrépát szállították rajta.

A megyei közgyűlés a továbbiakban hallgatott meg tájékoztatót a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. megyei működéséről, a megyei szociális és gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről. A képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztották dr. Lakatos Sarolta etnográfust, múzeológust, a Sóstói Múzeumfalu volt igazgatóját. Az értéktár bizottság elnöke, Baracsi Endre megyei közgyűlési alelnök a szavazás után elmondta, a bizottság egyik korábbi tagja, a megye kulturális életében kiemelkedő munkát végzett dr. Puskás Nándorné augusztusban elhunyt, az ő helyére kerül dr. Lakatos Sarolta.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a megyei közgyűlés Díszoklevelét adományozzák Szatmári Istvánné babakészítőnek. Az elismerést Seszták Oszkár és Baracsi Endre adta át a közgyűlésen Szatmári Istvánnénak.

A közgyűlés utolsó napirendi pontján bejelentések, kérdések, interpellációk hangoztak el. Adorján Béla azt vetette fel, hogy minél hamarabb lépni kellene abban, hogy a napelemek által termelt villamosenergia bekerüljön mindenhol a rendszerbe. Seszták Oszkár erre úgy reagált, hogy a kormánynak is célja a hatékony hálózatfejlesztés, döntések is születtek ezzel kapcsolatban. Sztolyka Zoltán döbbenetét fejezte ki azzal a hírrel kapcsolatban, hogy munkácsi várban lévő turulmadarat lecserélik az ukrán állami címerre. Tóth Viktor (Jobbik-Momentum) egy hírről számolt be, ami szerint a megye több iskoláján van napelem, de azokat nem működtetik. Seszták Oszkár megígérte, elolvassa az említett cikket, s utána dönt a továbbiakról.