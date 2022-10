Emlékeznek még a kedves olvasók a híres "kijevi szellemre"? Egymaga hatástalanított hat orosz repülőgépet az orosz invázió kezdeti óráiban. A hős ukrán tetteit még Petro Poroshenko volt ukrán elnök is népszerűsítette bejegyzéseiben. Egy másik videóban felfedték, hogy az oroszok a fekete-tengeri Kígyó-sziget hős védőit egy szálig kiirtották. Más alkalommal azt tárták elénk, hogyan rendezték meg az ukránok a bucsai mészárlás képsorait: az utcára rakott tetemek valójában próbababák voltak.

A leleplező képsorokon éppen beöltöztettek egy próbababát. De készült olyan videó is, amelyben Zelenszkij ukrán elnök fegyverletételre szólította fel az embereket, egy másikon pedig Putyin tette ugyanezt.

Mindenki hazudik

Hogy melyik volt igaz? Alighanem egyik sem, egy háborúban ugyanis mindkét szemben álló fél hazudik. Ezt a következtetést vonta le nemrégiben a Nyíregyházi Egyetemen megtartott információbiztonsági konferencián dr. Bányász Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának adjunktusa. Az életét jórészt monitorok előtt töltők ezek után hogyan is tudhatnák, mi az igazság. Ma ugyanis már nem csak a fizikai térben vívják a háborúkat, hanem a kibertérben is, és nehéz eldönteni, hogy a másodpercenként 1 gigabittel érkező legfrissebb információkból mi igaz és mi nem.

Az ukránok egyébként meglehetősen sikeresek voltak az álhírek terjesztésében, dr. Bányász Péter néhány érdekes példát is bemutatott. Egyik alkalommal úgy igyekeztek lerombolni a harcoló orosz alakulatok, és persze a hadifoglyok morálját, hogy létrehoztak egy Gyere haza élve Ukrajnából elnevezésű segélyvonalat, így próbálva nyomást gyakorolni a családokra, a közvéleményre. Egy másik helyütt elindítottak egy Facebook aloldalt, rajta egy elektronikus nyomtatvánnyal. Ha az oroszok kitölthették, fogságba esésük eseten értük jöhetett az anyukájuk, mert megígérték, hogy elengedik őket. Így akarták demonstrálni, mennyire anyámasszony katonáival állnak szemben. Előfordult, hogy a traktorok haditechnikai felhasználásáról értekeztek, vagy elfogott, működőképes T-52-es orosz tankokat kínáltak eBay-en eladásra 400 millió amerikai dollárt.

– A politikai döntéseket befolyásolni képes álhírek ma különösen sikeresek, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor hazánkban is tízmillió vírusszakértőből hirtelen tízmillió biztonságpolitikai szakértő lett – szögezte le a hálózattudomány kutatója. Amikor a háború elkezdődött, mutatott rá, senki nem értett semmit. Egyrészt hatalmas információs zajban élünk, másrészt a OPSEC, vagyis a műveletbiztonsági beavatkozások miatt a valós hírek is csak késéssel érkeznek meg hozzánk.

A fekete, a szürke és a fehér

– Az alkalmazott lélektani műveletek (PSYOPS) miatt legalább fél évnek kell eltelni ahhoz, hogy tisztán lássunk – hallhattuk. Ezekre a műveletekre már az ókorban is voltak példák, bár a fogalmat valójában a 2. világháború idején kezdték használni, a ’60-as évektől pedig tudományos alapon meg is tervezik.

– A szovjet doktrína kedvence a reflexív kontroll, azaz a félretájékoztatás, megtévesztés. Emellett influencerek révén különféle társadalmi vírusokat lehet remekül elterjeszteni, és a legújabb módszer a mesterséges intelligencia mozgósítása a saját céljainkra. A propagandának – ma leginkább célzott információközlésnek hívjuk – három típusát különböztetjük meg: a fekete propagandát, amikor tudjuk, hogy hazudnak, és azt is tudjuk, hogy kik. A szürke esetében nem tudjuk, ki hazudik, a fehér propaganda pedig egyenes beszéd, és a forrása is köztudott – magyarázta a szakember.

A dezinformáció terjedésének az információ túltengése, de az átalakult fogyasztási szokásaink is kedveznek: a társadalom 80 százaléka Facebook fogyasztó, és gyakran csak a címeket olvassuk el. S ha mi, buborékban élők csak annak hiszünk, amit látunk, nem tudunk, vagy jólértesültnek mutatkozva, esetleg anyagi haszonszerzési célból nem is akarunk kilépni a buborékunk párhuzamos valóságából, a titkos algoritmusoknál, a trollhadseregek tagjainál, sőt a botneteknél (robothálózattoknál) is hatékonyabb propagandisták vagyunk.

Hogyan jut vissza szellem a palackba?

– Komoly kockázatot jelent, hogy ma is több százezer önkéntes vesz részt a háborúban úgy, hogy hekkerekként orosz elektronikus rendszerekbe hatoltak be – figyelmeztetett az előadó.

– Feltörtek szinte mindent, pénzügyi adatokhoz, gyakorlatilag az orosz ügyfélkapu teljes adatbázisához hozzáférve, ami olykor nem is volt túl nehéz. Odaát is könnyebb volt olykor „admin.admin” jelszavakat adni. Elérték, hogy a nyugat hihetetlen mértékű támogatást nyújtott az ukránoknak: egységes európai fellépést, soha nem látott német haderőfejlesztést, vagyonok befagyasztását Svájcban, Ukrajna EU-tagságnak aspirációját. De a háború után vajon mi lesz az igazságos háború elméletét alapból elvető civil hekkerek jogalapjával, ki gyömöszöli majd vissza a szellemet a palackba? Egyáltalán lesz-e lehetőség a helyesbítésre, és ki lehet-e cserélni az álinformációkat valósakra?