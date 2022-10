Október 21-én temették el Finnországban Nyíregyháza, a nyíregyháziak és a magyarok nagy barátját, a 91 éves korában elhunyt Matti Väisänent. Fájó szívvel búcsúzik tőle a Nyíregyházi Magyar–Finn Baráti Egyesület:

„Eltávozott közülünk Nyíregyháza és a nyíregyháziak hűséges finn barátja. Matti Vāisānen oktatási tanácsos, a kajaani népfőiskola és a Kaukametsā főiskola egykori igazgatója 91 évet élt. Olyan ember volt, aki nemcsak szavakban volt magyarbarát, hanem tettekben is. 1981-ben az ő kezdeményezésére született meg Kajaani és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolata. Korábban ő sem tudott sokat Nyíregyházáról, de az akkori finnországi magyar nagykövet, Krausz György javaslatát elfogadva hivatalosan is megkeresték városunk vezetőit, és megköttetett a két település testvérvárosi szerződése. Az események akkor gyorsultak fel igazán, amikor három évvel később, 1984-ben megalakult a Finn Baráti Kör Nyíregyházán. A különböző művészeti csoportok, szakmai testületek, főiskolák, iskolai osztályok, ifjúsági futballcsapatok, családok és egyének kölcsönös látogatásai mögött mindig ott állt Matti, aki nem ismert lehetetlent, ha bármilyen nehézség adódott a szervezésben. Neki köszönhetjük, hogy az 1980-90-es években városunk lakói közül olyan sokan megismerhették a távoli finn várost és annak barátságos, vendégszerető lakóit. Matti otthonosan mozgott Nyíregyházán, és bár magyarul nem beszélt, mindenkivel megérttette magát. Vāisānen úr lelkes magyarbarátsága nemcsak családja tagjaira, de barátaira, ismerőseire, kollégáira és tanítványaira is nagy hatással volt. Ennek köszönhető, hogy nyugdíjba vonulása után Kajaani város ifjabb nemzedéke is folytatta az általa megkezdett közös munkát. Emlékét szeretettel megőrizzük”.

Dr. Révay Valéria egyesületi elnök