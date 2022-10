Mozgásban tartják a jövőt

Az elmúlt években dinamikusan fejlődő vállalat és a termékeik (átjárórendszerek buszos és sínes járművekbe, gumiprofilok, gumikeverékek) hozzájárulnak ahhoz, hogy mozgásban tartsák a jövőt. Büszkék arra, hogy értéket teremtenek és hogy sokat tesznek a zöldebb jövőért. A kezdetektől fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, így nem véletlen, hogy a születésnapjukon is ők adtak ajándékot. Éppen ezért látogatott el szerdán a Sóstói Múzeumfaluba Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezető igazgatója és Dobi József, a cég gazdasági igazgatója, hogy dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és dr. Ulrich Attila alpolgármester társaságában lapátot ragadjanak. A mögöttük hagyott 25 év jegyében ugyanis 25 fát ajándékoztak a skanzennek, hozzájárulva a fásításhoz, illetve árnyékosabb ligetek kialakításához, s tíz pihenő padot is kihelyeztek – a szerdai eseményen két fát ültettek el közösen.

Ingo Heerdt elmondta: 25 sikeres év és számos, a városvezetéssel közösen megvalósított projekt áll mögöttük, az elmúlt negyedszázadot pedig azért ünneplik azzal, hogy fákat ajándékoznak a múzeumfalunak, mert egyrészt szeretnék erősíteni a cég és a város közötti kapcsolatot, másrészt ezzel is elismerik a skanzenben folyó kiváló szakmai munkát.

Közösen fejlődtek– Történelmi események tanúi lehetünk: komoly mérföldkőhöz érkezett a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, és egyben egyik legjelentősebb cége, másrészt ahhoz is gratulálhatunk, hogy a Sóstói Múzeumfalu látogatóinak száma nemrégiben átlépte a 100 ezres határt – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester, és a fásítási programról is beszélt. – Ez évek óta az egyik kiemelt jelentőségű vállalásunk, a kezdeményezéshez eddig is számos cég és vállalat csatlakozott – az összefogás eredményeként 52 hektár parkerdőt, s 190 hektárnyi zöldfelületet kezelhetünk – mondta a polgármester. Úgy fogalmazott: a város és a Hübner-H Kft. ez elmúlt években együtt fejlődött, és reményei szerint a közös út még sokáig tartani fog. – Mindig is példaértékű volt az együttműködésünk, az pedig nagy öröm, hogy a cég az első percektől élen jár a társadalmi szerepvállalás terén – tette hozzá.

KM