Huszonhárom éve sportvadász a Tiszaszalkán élő Tóth István, aki napjainkban a vásárosnaményi székhellyel működő Beregi Tisza Vadásztársaság tagja, illetve részt vesz a civil szervezet vezetőségének munkájában is a felügyelő bizottság tagjaként. Több mint két évtizeddel ezelőtt jóval több volt a mezőgazdasági terület a Beregben, mint napjainkban, ezért az apróvadak kerültek a leggyakrabban a vadászok célkeresztjébe, azonban az intenzív fásítási, erdőtelepítési programoknak köszönhetően napjainkban immár a gím- és dámszarvasok jelentik a domináns állatállományt Hetefejércse, Tákos, Jánd, Gergelyiugornya térségében. S arról se feledkezzünk meg, hogy a közelben van a Bockereki-erdő, amely kiváló életteret nyújt a nagyvadnak, különösen a dámszarvasnak.

Vadászatra készen

Forrás: Tóth István archívuma

– A vadászati hatóságtól tizenegy gímszarvasbikára kaptunk az idén engedélyt, s ezt a darabszámot már teljesítettük is, de az állomány optimális létszáma érdekében még kérhető kilövési engedély – mondta el érdeklődésünkre Tóth István, akinek az anyai nagyapja egykoron uradalmi vadász volt. A nagyapját már nem ismerhette, de a gének tovább öröklődhettek, hiszen a bátyjával együtt szenvedélyesen szereti a természetet, ápolja a családi vadászati hagyományokat, tiszteli a vadat. Rendelkezik mezőgazdasági területtel és saját erdőtelepítéssel is.

– Tősgyökeres tiszaszalkai vagyok, nem szívesen válnék meg a beregi tájtól. Az itteni erdők közel állnak a szívemhez, kötődöm, ragaszkodom a beregi földhöz, erdőkhöz. Vadászbarátság révén olykor meghívást kapok Heves és Zemplén megyébe is, de a szívem mindig visszahúz. Csodálatos a hegyvidék is maga varázsával, de nem veheti fel a versenyt a szülőföldemmel, a beregi síksággal. Aki nem járja az erdőt, aki nem ismeri meg a természet titkait, az nem is tudja, hogy mit veszít. A természet varázserejéről nem lehet beszélni, azt látni kell. A párás, ködös hajnalok látványa, a bőgő bikák hangja, a daloló madarak mind olyan élményt jelentenek, amelyek semmi máshoz nem hasonlíthatók. Lenyűgöz a magasban keringő sas méltóságteljes vitorlázása, az egerészni indult róka óvatossága. S akkor még nem is szóltam a vadgazdálkodás fontosságáról. Civilizált világunkban már nem lehet magára hagyni a vadállományt, szabályozni kell a természet egyensúlyát. Télen gondoskodni kell róluk, mert nem találnak takarmányt. Összetett dolog ez, mert ugyanakkor fontos, hogy a meglévő populáció minősége fejlődjön, vagyis szükség van selejtezésre is. Ez egy éves folyamat. Olyan ez, mint amikor a kertész gondozza a gyümölcsösét vagy virágokat, hogy még szebb legyen a kertje. Lemetszi az ágat, ami nem odavaló a fejlődés érdekében – magyarázta Tóth István, s még hozzátette: – Kereskedelemben dolgozom, a hétköznapok forgatagából jó kiszakadni, a természetben kikapcsolódni.

Két fia van: Márk 28, Benjámin 12 éves. Az édesapa abban bízik, hogy a fiatalabb legényke viszi majd tovább a családi hagyományokat, ugyanis minden érdekli, ami a vadászattal kapcsolatos. Télen sem marad otthon, amikor vinni kell az állatoknak a takarmányt.

Tóth István is vallja azt a vadászok körében népszerű mondást, hogy „eb a vadász kutya nélkül”.

– Mindig is volt kutyám, hiszen nagy segítséget jelent a vadászatok során. Amikor főleg apróvadas volt a vadászterület, akkor rövidszőrű német vizslát tartottam, most pedig a standard szálkásszőrű tacskóhoz ragaszkodom, sőt tenyésztem is. A tenyészetem neve: Bockereki Oroszlánszívű szálkásszőrű Tacskó Kennel. Németországban évszázados múltja van a szálkásszőrű tacskó tenyésztésének. Arra törekedtek, hogy egy olyan mindenes kutya jöjjön létre, ami nem nagy testű. Ezt a kutyát hosszú test és rövid láb jellemzi: Ezzel az anatómiával a kotokrékban eredményesen veszi fel a harcot a rókával, de a föld felett is kiválóan alkalmazható, amikor sebzett vad utánkereséséről van szó. A jól képzett tacskó ha kell, felveri a vadat, a hajtásokon is kiváló társ. Mivel nem nagy testű kutya, egy kis gumiszőnyegen is elfér, mindig magammal tudom vinni. Nem esem kétségbe, ha a vad bemegy a sűrűbe, a tacskó utána megy, olyan a szimata, mint egy vérebnek. A kutyáimat szoktam vinni kiállításra és versenyekre is. A közelmúltban Heves és Nógrád megyéből is egy-egy első helyezéssel tértünk haza.

Befejezésül arra kérdeztünk rá, van-e valamilyen álma a vadászattal kapcsolatban.

– Csodálom az afrikai vadászatokat, de nem vágyom távoli földrészekre, én a hazánkban is megtalálom a vadászati lehetőségeket. ne feledjük el, Magyarország a jó vadgazdálkodásnak köszönhetően vadászati nagyhatalom, csodálnak és irigyelnek bennünket a külföldiek.

MML



Borítókép: Vadászatra készen | Fotó: Tóth István archívuma