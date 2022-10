Vajon melyik horgász tudna otthon maradni, amikor októberben hétágra süt a nap, s a visszatért a nyárias időjárás mágnesként vonzza az embert természetbe? Benépesült az elmúlt szombaton a Pazonyi Horgásztanya is, mindegyik horgászhelynél várták türelmesen a horgászok a halak kapását.

Fontos kiemelni a türelem szót, mert egy baráti társaság reggel óta áztatta a zsinórt, de bizony a délutáni órákig még egy húzásról sem tudtak beszámolni e sorok írójának, nemhogy egy halról.

– Nincs állandó helyünk, mikor hová van kedvünk menni. Szívesen vagyunk az Orosi-tó partján, de akár elutazunk Tokajba is az élő Tiszához. Itt a pazonyi horgásztónál az idén most vagyunk először – mondta el érdeklődésünkre Orosz Balázs, aki munkatársaival és barátaival Nyíregyházáról érkezett szombat reggel, s az éjszakát is a tónál töltik.

– Az időjárás nagyon kellemes, pólóban, rövid nadrágban lehetünk a parton, nagyon jól kifogtuk, de hiába a lelkesedésünk, ha a halak nem jönnek. Az én kedvenc vizem egyébként a Tisza. Vadvíz, éppen ezért nehéz meghorgászni. Igaz, ott nincs annyi sikerélményem, mint egy ilyen tónál, de szeretem. Ott is békés halakra horgászom. Egy állandó, immár bejáratott helyünk van egy ismerősömnek köszönhetően, oda szoktunk járni. Lehet, hogy most is jobban jártunk volna, ha a Tiszához megyünk, de valakinek Nyírpazony volt az ötlete, s a többiek elfogadták. Jó hely ez is, ráadásul a kis faházban éjjel pihenni is tudunk, míg egyikünk ügyel a botokra – folytatta Orosz Balázs, akinek az eddigi egyéni rekordját egy 14 kilogrammos koi ponty jelenti, amit a Tokajban a Kovács-tóban fogott 10-15 évvel ezelőtt. Ha már felidézte a múltat, rákérdeztünk arra is, hogyan lett szenvedélyes horgász.

– Hú, arra már nem nagyon tudok visszaemlékezni, mert még gyermekkoromban ismerkedtem meg a pecázással. A szomszédban élők sokat jártak a Tiszához horgászni, s tulajdonképpen tőlük kaptam kedvet ehhez a hobbihoz. Többször elvittek magukkal a folyóhoz, s végül megszerettem a horgászatot. Valójában a nyugalom és a társaság vonz engem a vízpartra. Hiába beszélgetünk, viccelődünk, nevetgélünk, mégiscsak nyugalom vesz körül bennünket, kikapcsolja az ember gondolkodását. Most megvan a nyugalom, a kikapcsolódás, csak éppen a hal nincs, de ehhez mi már hozzászoktunk. Kárpótol bennünket az a bográcsban főtt étel, amit az egyik barátom párja főz itt a szabad tűzön a számunkra. Igaz, elárulta, hogy életében először főz bográcsban, de az illata alapján úgy érzem, hogy finom lesz az étel.

A közeljövő terveiről és álmairól is faggattuk Orosz Balázst.

– Szeretnék minél több és minél nagyobb halakat fogni. A Balaton nem vonz, mert iszonyú nagy víz, nem egy kétnapos horgászat kell hozzá. Maconkán egyszer szívesen horgásznék, de szerintem a társaim is összetennék a két kezüket, ha egyszer így közösen eljuthatnánk oda akár csak egy-két napra is.

MML

Borítókép: A vidám baráti társaság a tóparton: Kovács István, Kovács Dávid, Gárdonyi Szabolcs , Bene Roland, Orosz Balázs, Horváth Zsolt | Fotó: M. Magyar László