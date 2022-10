Kétnapos állásbörzét szervezett a közelmúltban az Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium Árok utcai képzőhelyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényt, amelyen közel harminc cég és szervezet (többek közt a mátészalkai Zeiss, a nyírbátori MSK, a napkori Gémtech vagy a Magyar Honvédség) képviseltette magát, Párkányiné dr. Csurka Edina nyitotta meg. A kamara főtitkára elmondta, a határon átnyúló INTERREG pályázat keretében megrendezett börze három kamara (a Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara, a Kézművesek Kamarájának Szövetsége, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) partnerségével jött létre. Elsődleges célja a térség munkaerő-piaci helyzetének javítása, a kamarák közötti együttműködés és a régió foglalkoztatásának erősítése.

– Úgy gondoljuk, hogy szükség van ilyen találkozási pontokra, mint amilyen ez az állásbörze, ahol egymásra találhat a munkaadó és a munkavállaló – fogalmazott Párkányiné dr. Csurka Edina.

A börze nyitórendezvényén részt vett Gurbánné Papp Mária is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a szakmatanulás mellett érvelt köszöntőjében. Elmondta, a centrum 10 iskolájában 63 szakma közül választhatnak a térség fiataljai. Jelenleg intézményeikben közel 8000 diák tanul, és közel kétszáz vállalkozással állnak duális partneri viszonyban. A főigazgató beszélt a felnőttképzésben betöltött szerepükről is, kiemelve, hogy a rendszerben piacképes tudás szerezhető, a képzések ingyenesek és rugalmasak, akár munkavégzés mellett is elvégezhetőek.

Az állásbörze vendége volt Toldik Pál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának osztályvezetője is, aki a térség munkaerő-piaci helyzetéről beszélt. A 2022. második negyedéves adatokról elmondta, a megyei foglalkoztatottak száma meghaladta a 243 ezer főt, az álláskeresők száma pedig 20 ezer fő alatt volt. Utóbbi számadat az előző év azonos negyedévéhez képest közel 5,5 százalékos csökkentést mutat.

TG