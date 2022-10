Megvalósult az álom

- Volt egy vízió előttem. Az volt a célom, hogy felépítsünk ebben a régióban egy logisztikai terminált és a térség visszakerülhessen a kontinens logisztikai térképére. Európában egyre nagyobb szerepe lesz a vasútnak, mégpedig azért, mert fenntartható, és illeszkedik az uniós klímacélokhoz. Szeretnék minél nagyobb szeletet kihasítani az európai logisztika tortájából - emelte ki a vezérigazgató. Hozzátette, sokan csak mosolyogtak rajta, és egy újabb olyan álmodozónak nevezték, aki valamilyen nagy dolgot szeretne véghez vinni az ukrán-magyar határ mellett.

- Köszönet a magyar kormánynak, a külügyi tárcának, a kollégáimnak, illetve a kormányhivatal dolgozóinak a beruházás során végzett munkáért és segítségért – sorolta Tálosi János.

Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője büszke arra, hogy újra bebizonyosodott, ebben a térségben is lehet világszínvonalú fejlesztéseket megvalósítani, ehhez pedig jár minden közreműködőnek a gratuláció.

A fényeslitkei átadáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Beszélt a háború negatív hatásairól, minek következtében jól bejáratott gazdasági kapcsolatok, beszállítói útvonalak váltak semmissé.

- Amikor elindult a beruházás, más volt a világgazdasági helyzet, mint most. Akkor az volt a cél, hogy a kelet-nyugati vasúti forgalomból a terminál minél nagyobb szeletet hasítson ki. Most itt van egy olyan logisztikai központ, ami rekordidő alatt készült el, amely 5G-s technológiát használ, 40 milliárd forintból készült el, és hamarosan ötszázan fognak dolgozni – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: reméli, a békeidőben fogant célokat mihamarabb megvalósíthatja a terminál, de a háborúval a beruházás most egy új, rövid távú céllal bővült, ez pedig az ukrán gabona kihozatala.

- Ha az ukrán gabona nem jut ki az országból, akkor a világ fejletlenebb országaiban élelmiszerválság alakulhat ki. Új szállítási útvonalakra van szükség, ami nem ideológiai és nem politikai kérdés. A fényeslitkei terminálnak hatalmas szerepe lehet abban, hogy az Észak-adriai kikötőkbe eljuthasson az ukrán gabona – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Zöld technológia

Az East-West Gate (EWG) terminál Európa első, saját 5G-s hálózatot használó, zöld technológiára épülő, vasúti nyomtávváltáson alapuló intermodális szárazföldi kombinálterminálja, mely elméleti kapacitását, valamint területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény a kontinensen. A terminál akár egymillió darab lábas konténert (TEU) tud majd kezelni.

A terminál villámsebességgel épült fel. A beruházó 2020 utolsó negyedévében vásárolta meg a 140 hektáros területet az államtól, majd rögtön elkezdték a földmunkát a terminál 85 hektáros (Margitsziget méretű) területén. Az építési munkák 2021 januárjában indultak, míg a próbaüzem 2022 márciusában kezdődött. Az EWG a több hónapos sikeres technológiai-műszaki próbaüzem, valamint jóváhagyási folyamat végén 2022. júniusában kapta meg a vasúti hatósági engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.

