Ahogy egykor Mikszáth Kálmán is megírta, cudar egy pálya az orvoslás, hálára ott ne számítson az ember. Az is baj, ha az orvos nem veszi komolyan a páciens betegségét, és az is, ha súlyos kórral riogat. Ha a beteg meggyógyul, magától is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, akkor az orvos hibázott. Ám a világ talán már e tekinteteben is nagyot változott, és nem csak orvosokra, de szükség van jól felszerelt rendelőkre is, ahol a beteg biztonságban érezheti magát.

Ezért is nevezte ünnepnek Szekeres József, Nyírtelek polgármestere, hogy pénteken hivatalosan is át tudták adni a város kívül belül megújult orvosi rendelőjét.

– Ugyan a beruházás már korábban lezárult, de amikor átadhattuk volna, lehetetlenné tette a fennálló helyzet. Odabenn megfeszített munka folyt, bemenni se lehetett – utalt a településvezető a covid-helyzetre. Ma már szerencsére be lehet menni, meg lehet csodálni a több mint 25 évvel ezelőtt épült, és a felújításra igencsak megérett egészségházat. (Mert hát hiába a homlokzaton a felirat – Orvosi rendelő –, az emberek csak úgy emlegetik: egészségház.)

Közel 35,3 millióból lett új lábazat, aljzat, burkolat, szépen kifestett falak. Kicserélték a nyílászárókat a gépészetet, új lett a teljes elektromos hálózat és az épület fűtési rendszere. Az akadálymentesített épületre ugyan eredetileg 30 millió forintot igényeltek, de a hirtelen jött áremelkedések nem hozhattak megtorpanást. Végül sikerült napkollektort is telepíteni, lettek várótermi padok, kórházi hűtő- és kartoték szekrény, vérvételi szék, fertőtlenítéshez germicid lámpa, vizsgálólámpa, boka-kar-index mérő, EKG és 24 órás vérnyomásmérő is.