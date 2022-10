Hugonnai Vilma születésének 175. és halálának 100. évfordulója tiszteletére a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége az idén első alkalommal, hagyományteremtő céllal hirdette meg a szülésznőhallgatók szakmai versenyét.

Nemzedékeket nevelt ki

Hugonnai Vilma az első magyar orvosnő, aki a maga korában nem praktizálhatott, így bába lett. Őt méltatva köszöntőjében Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a grófnő emberileg és szakmailag olyan példát állított elénk, amit tanítani kellene. Megtehette volna, hogy elutazik a kedvenc nyaralóhelyére, de egészen más utat követett mindannyiunk szerencséjére, megteremtette a csodálatos szakma alapjait, és bábák, szülésznők nemzedékét nevelte ki – mondta.

– Kevés olyan hivatás van, mint az önöké, amely teljes embert kíván. Joggal mondható, hogy olyan szakmát választottak, melynek a felelőssége és a szépsége is óriási – fogalmazott köszöntőjében dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, aki az mondta, a szülésznők az élet egyik legszebb ajándékának közelében lehetnek.

Magyarországon a szülésznők is felsőfokú végzettséget szereznek, az országi keleti felében erre csak Nyíregyházán van lehetőségük.

Várfalvi Marianna, az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai tanácsadója, a zsűri elnöke azt emelte ki, hogy a szülésznők tanulmányaik során olyan tudást szereznek, amellyel komoly feladatokat látnak el a szakorvosok mellett, a gyerekágyas és várandósosztályokon, s bekapcsolódhatnak a várandós­gondozásba is. A versenyt követően úgy fogalmazott, Hugonnai Vilma büszke lenne az utódaira, a versenyzők nagyon magas szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot.

Nyíregyházi győzelem

A vetélkedőn öt csapat versenyzett, s mint dr. Rákóczi Ildikó, a DE-EK Ápolási és Szülésznői Tanszékének vezetője elmondta, versenyük mottója a szülésznői hivatás történetéről is szól. Ehhez kapcsolódtak az elméleti és gyakorlati feladatok: tesztkitöltés, orvoslástörténeti, illetve különböző ügyességi és szituációs feladatok, csoportos gyakorlatok után dőlt el a végeredmény.

– Nagy öröm, hogy itt Nyíregyházán rendezhettük meg az első országos versenyt, történelmet írtunk ezzel – mondta a verseny második napján dr. Rákóczi Ildikó, és büszkén számolt be arról, hogy a DE Egészségtudományi Karának hallgatói nyerték meg a szakmai versenyt.

– Nemcsak kitaláltuk, hanem meg is valósítottuk a szakmai vetélkedőt. Azt gondolom, az itt tanulók is büszkék arra, hogy a kar hallgatóinak s talán a középiskolásoknak is tudunk ezzel utat mutatni, hogy bátran válasszák a szülésznői hivatást, ami csodálatos feladat – tette hozzá.

A vándorszobrot a Semmelweis Orvostudományi Egyetem képviselői vették át, mert a következő versenynek ők lesznek a házigazdái.