Második alkalommal rendezik meg hazánkban az országos jótékonysági horgászatot a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére. Az ötlet még tavaly fogalmazódott meg Mikucza Zsoltban a jótékonysági vadászat mintájára. A napokban az egyik kereskedelmi csatornában nyilatkozott a jótékony célú programról, ami megyénkben a Leveleki- víztározónál október 15-én lesz.

– Tavaly a Sándor-palotában kétmillió forintot tudtunk átadni a Herczeg Anitának, a Regőczi István Alapítvány kuratóriumi elnökének, Áder János akkori köztársasági elnök feleségének. Most utólag is nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott bennünket. Örültünk, hogy azzal az összeggel tudtunk segíteni, de úgy látszik, az idei év izmosabb lesz. Tavaly csak négy helyszínen tudtunk felvonulni, az idén tíznél több helyszínen vagyunk jelen. Két-három helyszínen már megrendezték a jótékonysági horgászatot. Sajnos, a nyári aszály miatt a tavak állapota nem tette lehetővé, hogy mind a tizenkilenc megyében legyen karitatív célú horgászat, így például a Balatonnál sem tudtunk kialakítani pályákat. Ennek ellenére egyre több megye kapcsolódik a kezdeményezésünkhöz, például Komárom, Békés, Jász-Nagykun, Pest megye is felkerült az „ojh” térképére, s szépen jönnek az eredmények. A pilismaróti tó gazdái az idén is sokat segítettek nekünk, csak ott 730 ezer forintot gyűjtöttek össze nemrég.

– Lehet, hogy sokan még nem ismerik a jótékonysági horgászatot, hiszen most még nagyon a kezdeti időszakban vagyunk, az akcióinkat éppen ezért igyekszünk tudatosítani és népszerűsíteni hazánk legnagyobb civilszervezetének tagjai között, hiszen több mint 700 ezer regisztrált horgász van. Nem az anyagi adomány, a 10 ezer forintos regisztrációs díj megemelése, hanem a létszám növelése a fő célunk. Soha nem tagadtam, a mintát az országos jótékonysági vadászattól vettem, ami Fejes László vezetésével nyolc éve segíti anyagi támogatással a megyei kórházak gyermekosztályait, s már négy országban vannak jelen, s 78 ezer gyermeken segítettek eddig.

– Szerencsére a covid most kicsit más arculatát mutatja napjainkban, de egyet nem szabad elfelejteni: ez a nyolcszáz covid árva, akik két éve elvesztették a szüleiket, az életük végéig covid árvák maradnak. Ha más is lesz a tendencia a járvánnyal kapcsolatban, már soha nem kapják vissza a szüleiket.

Akik a jótékonykodni szeretnének, az ojh.hu honlapon regisztrálhatnak. Természetesen az alapösszegtől több pénzt is felajánlhatnak, illetve azok is regisztrálhatnak ott, akik csak segíteni szeretnének, de a horgászaton nem kívánnak részt venni. Október 15-én a Leveleki-víztározónál 8 órakor a Sirály presszóban lesz a gyülekezés, a horgászat pedig 9 órakor kezdődik majd.



KM