Úgy tűnik, visszájára sült el a fegyver, túl hamar kezdték hangoztatni a szállodák, fürdők, hogy a magas rezsiköltségek miatt bezárnak, ezzel bizonyos helyeken elriasztották vendégeiket. Legalábbis így látják a turizmusban dolgozók, és hozzáteszik, ez persze nem jelenti azt, hogy nem veszik fel a hétvégén a hátizsákot az emberek, sokan kelnek útra. Az egyik legnagyobb szállásfoglaló portál adataiból kiderül, sajnos nem megyénk lesz az előttünk álló hosszú hétvégén az utazók célpontja. Aki tehette, külföldi utat foglalt, mondván, lassan itthon is ugyanannyiba kerül elmenni valahová, mintha repülőre ülne. – Mindenki szeretne feltöltődni egy kicsit, hiszen az év végéig már nem lesz lehetőség egybefüggően ennyi napot pihenésre fordítani. Érthető, hogy aki utazásra költ, minden olyan szolgáltatást el szeretne érni, amit eddig megszokott, ezért a belföldi pihentető hétvégék csak ott voltak népszerűek, ahol nem csorbultak a turisztikai szolgáltatások, nem zárnak be éttermek, wellnessrészlegek. Megtorpan a bizalom – Mondok egy példát, a nyíregyháziak körében népszerűek a bükki túrák, Miskolctapolca. Néhány héttel ezelőtt felröppent a hír, hogy bezár a miskolci barlangfürdő, abban a pillanatban lekerült az utazók népszerűségi listájáról a szomszédos város. Most azt hallottuk, hogy mégis kinyithat a komplexum, ám ez a hétvége már biztosan nem hoz nekik akkora forgalmat, mintha az ősz elejétől folyamatosan kínálták volna csomagjaikat, kedvezményekkel csalogatták volna a vendégeket – osztotta meg tapasztalatait Bardiné Seres Bianka. A Gáll Travel Utazási Iroda munkatársától megtudtuk, hasonló a helyzet a többi, egyébként közkedvelt hazai célponttal is: ahol spórolnak a szolgáltatásokon vagy a marketingen, ott kevesebb a vendég az idén ősszel. Kedvezőtlenül alakítja a hazai turizmust a megszokottól rövidebb őszi szünet is, mindössze négy nappal számolhatnak a turizmusban működő vállalkozások, holott sokuknak jól jönne a kasszába a bevétel. – A belföldi szállodák wellnesscsomag-ajánlatokkal hívogatták a vendégeket, számos helyen telt ház van. A magán­úton foglalt helyeket az utazási irodák nem látják, inkább a szállásfoglaló portálok követik az erre vonatkozó adatokat – tette hozzá Bardiné Seres Bianka. A szakember elárulta, náluk továbbra is elsősorban a külföldi utakat keresik, az az ország népszerű, ahol ilyenkor még süt a nap! S máris sorolta az örök favoritokat: Olaszországot, Ciprust, Görögországot. Azt is megkérdeztük, átlagosan mennyit költenek az emberek útjaikra. 100-250 ezer forint/fő, hangzott a válasz. Infláció, drágulás – Mind a belföldi, mind a külföldi foglalások közel sem érik el a 2019-es csúcsot. Az inflációs környezet miatt mi sem tudjuk mire számíthatunk, főként a következő esztendő bizonytalan. Aki rendszeresen utazik, tudja, hogy mi már kitettük a jövő évi előfoglalásokat is, például a törökországi utakat. Egyelőre csak érdeklődő hívásokat kapunk. Az árak magasabbak, mint tavaly, emiatt óvatosabban foglalnak az emberek, és ne feledkezzünk meg az euró-forint árfolyam ingadozásáról, ami tovább drágíthatja a külföldi utakat – vont mérleget Asztalosné Éva, a Nyírség Utazási Iroda ügyvezetője. Hozzátette, persze mindez nem jelenti azt, hogy ne készülnének az adventi időszakra, 1-3 napos buszos utakat szerveznek Erdélybe, Bécsbe. S remélik, a szilveszter „megtolja” az év végét a turizmusban.

Rugalmas foglalás

Az egyik legnagyobb hazai szállásfoglaló oldal adatai szerint 5 százalékkal nőtt az ünnepi időszakra szóló foglalások száma 2019-hez képest. A települések népszerűségi rangsorát Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezeti. A szallas.hu szerint a foglalások növekedését elősegíthették a rugalmas foglalási feltételek, hiszen a lemondási díj és előlegfizetés nélkül foglalható opciók anyagi biztonságot jelentenek a vendégeknek. A portál adataiból kitűnik, tavalyhoz mérten átlagosan 10 százalékkal drágább az őszi szállás, 2019-hez képest pedig 30 százalékhoz közelít a különbség.

KO