Szeptemberben kirándulást terveztek Baktalórántházára, ahol a felújított és 2016-ban megnyitott Dégenfeld Kastélymúzeumot, a Károlyi Gyula Emlékházat és a római katolikus templomot tekintették meg a borongós időben is lelkes és kirándulni szerető tagok. Dr. Kührner Éva, a társaság elnöke úgy szervezte meg az utat, hogy 3 órában tömény látnivalók vártak a mindenféle, akár interaktív tárlatokat is kínáló múzeumban a bessenyeis látogatókra. Baktalórántháza történetén kívül megismerhették a kúriában élt főúri családok, leginkább Degenfeld Imre gróf életét. A korhű bútorok kiállítását érdekesen egészítette ki az emeleten a Baktai erdő c. ismeretterjesztő tárlat, s a nyíregyháziak nagy örömére Házi György és Háziné Szikora Éva, a megyeszékhely alkotóinak akvarelljeit is megtekinthették az épület egyik termében.

A kastély melletti emlékházban a baktai születésű Károlyi Gyulának idézték föl a munkásságát, aki egykor miniszterelnöke volt hazánknak. A 2020-ban átadott intézménytől pedig 3 percnyi séta röpítette vissza a látogatókat a középkorba, hisz a román stílusú, ma is aktív gyülekezeti életet biztosító templom falain csodálatos freskótöredékek segítettek múltba révedni. A megye egyik legértékesebb falfestményéről, Szent László megáldásáról Lázár István atya mesélt a hálás hallgatóságnak.

- Orémusz Maja, a társaság tagja -