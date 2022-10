Az útfelújítások – pontosabban az azokkal járó forgalomkorlátozások, forgalmirend-változások – esetenként bosszúsággal járhatnak, ám ezen munkálatok kellenek ahhoz, hogy minél jobb minőségű aszfalton érhessük el úti célunkat. A forgalom rendjének megváltozása, az útszűkületek, sáveltolások miatt a járművezetőknek fokozott körültekintéssel kell(ene) haladniuk, hiszen a megszokásból, rutinból vezetés gyorsan baleseteket eredményezhet. Fokozottan igaz mindez Nyíregyházán, ahol az elmúlt évek legnagyobb szabású útfelújítási programjában több mint 20 út újul meg. Ezek között vannak csendesebb, kisebb forgalmú szakaszok, és olyan utak is, amelyekre mint a megyeszékhely közlekedési vérkeringésének fő verőereire tekintünk. Portálunkon folyamatosan beszámoltunk arról, hogy a város mely pontjain dolgoznak a szakemberek, ám sajnos nagyszámú balesettel is találkozhattak olvasóink.

A baleseteknek számos oka lehet, ám az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, még mindig a közlekedési szabályok áthágása az egyik leggyakoribb veszélyforrás.

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató nap mint nap rója a város útjait személy- és teherautóval egyaránt, és részletesen mesélt lapunknak a közlekedési morálról és az egyéb problémákról.

Elmondta, a Simai út, a Móricz Zsigmond utca és a Huszár sor kereszteződési pontja most különösen veszélyes.

Eltűntek a táblák

– Ebben a csomópontban a felújítás alatt a kivitelezők kivették a közúti jelzőtáblákat. A főútvonalat jelző tábla is eltűnt, ezért aki a városba érkezik, és nem környékbeli, az nincs tisztában azzal, hogy a híd irányába ő főútvonalon halad. A Huszár sor felől, a vasúti átjáró közelében a sarkon volt egy kis virágbolt, mellette egy elsőbbségadás kötelező tábla, mely szintén eltűnt. Az elveszett táblát egy homokdomb tetején találtuk meg a csomóponttól 50-60 méterre ledobva. A Toldi utcánál, a patak partján is kivették a táblát. Csak az almatároló régi bejáratánál szemben maradt meg a tábla. Ebből az következik, hogy a bonyolult, ötös útkereszteződés négy ágából egyenrangú utat csináltak, s a KRESZ alapján a jobbkéz-szabályt kellene alkalmazniuk a közlekedőknek – ismertette az egyik problémát a gépjármű-szakoktató.

Hozzátette: megszokásból semmiképp sem szabad közlekedni.

– Az információim alapján az út kezelője a munkaterület átadásakor tájékoztatta az illetékeseket, hogy mi a kötelezettségük közúti jelzésekkel kapcsolatban, s pontosan meghatározták, melyik táblát hová kell visszahelyezni. A munkák miatt természetesen előfordul, hogy egy-egy jelzést átmenetileg ki kell venni, de kötelességük azokat visszahelyezni, és mindehhez térképet is kapnak a szakemberek – árulta el Hagymási Sándor. A témáról a Magyar Közutat is megkérdeztük, válaszukat hamarosan olvashatják lapunkban.

Egyértelműek a jelzések

Hagymási Sándor azt is elmondta, a Szegfű utca és László utca csomópontjában is nagy munkálatokat végeznek, ami szintén forgalmirend-változással jár. A Szegfű utcáról nem szabad balra nagy ívben kanyarodni sem a pláza, sem a belváros irányából. Mindezt táblákkal, útburkolati jelekkel és a lámpák eltakarásával is egyértelműen jelezték a szakemberek, tehát itt szó sincs a korábban említettekhez hasonló hiányosságokról. Ám mégis több baleset történt a csomópontban az elmúlt napokban, mert a közlekedők nem veszik figyelembe a jelzéseket – tudatta Hagymási Sándor, aki jótanácsokkal is szolgált a sofőröknek.

– Senki ne vezessen megszokásból, figyeljék a táblákat, és ami még fontosabb: ahol terelőnyilakat, tiltótáblákat, veszélyt jelző táblákat látnak, ott még fokozottabb figyelemmel haladjanak. A tanulóknak azt is mindig elmondom, hogy az ilyen helyeken szinte biztos, hogy sebességkorlátozás is van – és ez igaz az említett Szegfű utcai csomópontra is –, ezért tartsák be a sebességhatárokat. Sajnos, nem ezt tapasztaljuk, a tanulókkal a szabályoknak megfelelően 30-cal haladunk, és sokan elénk vágnak, mutogatnak – osztotta meg tapasztalatait Hagymási Sándor.

Hasonló közlekedői magatartásról számolt be lapunknak Bordás Béla városgondnok is, aki naponta többször is felkeresi az említett csomópontot.

Fittyet hánynak a szabályokra

– A Nyírségvíz egy korábbi csőtörés helyreállításán dolgozik az érintett szakaszon. A munkálatok pár nap múlva befejeződnek, ám az elmúlt napokban rengeteg baleset történt a kereszteződésben. A kialakított ideiglenes forgalomtechnikának rövid az ürítési ideje, ám némi korlátozással jár. A gyalogos átkelés megszűnt a László utcai áruháztól a csapágybolt irányába, továbbá balra kanyarodni is tilos a körútra, hiszen a változások miatt szemből is érkeznek járművek. Négy baleset is történt már a helyszínen, és mindegyik a nagy fokú figyelmetlenség miatt következett be. A járművezetők nem vették figyelembe az útburkolati jeleket, a táblák utasításait. A gépkocsik tucatjával fordulnak balra a tiltás ellenére, ezért arra kérem a közlekedőket, ha látják, hogy a szakemberek valamilyen helyreállítási munkát végeznek, figyeljenek a változásokra, tájékozódjanak, és tartsák be a szabályokat – hívta fel a közlekedők figyelmét Bordás Béla.

MI