Egy projekt, amely meghaladta a korát

Még a környéken élők se akarták elhinni, hogy mit tud az a Tisza-Túr víztározó Milota térségében, amelyet ugyan szerdán adták át hivatalosan, de már a nyáron túl volt az üzemteszteken. A létesítmény 16 négyzetkilométeren terül el, amelyen – írd és mond – 46 millió köbméternyi árvíztömeget tud elvezetni egyetlen nap alatt oly módon, hogy a beeresztő műtárgyon át másodpercenként 900 köbméternyi víz fut át rajta átlagosan. Ez nagyjából egynegyede egy négyezer köbméteres árvíz vízhozamának, így 50 centiméterrel kerül lejjebb a rohanó ár vízszintje, ami igen jelentős, két hét alatt vízmentessé tudják tenni a területet. Három napig tározható a víz, utána a rendszer szabályozottan visszaüríthető a Túr folyóba. Ha a beáramló vízmennyiség elérte a megengedett tározási szintet, a műtárgy lezárható.

– Különleges mérnöki csoda és építészeti remekmű a beeresztő műtárgy is – tudtuk meg Gacsályi Józseftől, a FETIVIZIG létesítményfelelősétől –, amelyen 12 egyenként 8 méter széles nyíláson át távozhat a víz, melyeket 5,5 méter magas szegmenskapukkal lehet lezárni. A teljes létesítmény szárnyfalait összesen 540 betoncölöp tartja, ha ezeket összeraknánk, egy 5,5 kilométeres cölöpöt kapnánk. Összesen 16 ezer köbméternyi beton kellett a megépítésükhöz. A létesítmény olyan komoly beléptető rendszert kapott, amely az építés folyamán még az alvállalkozó dolgozóit – a fővállalkozó egyébként a Mészáros és Mészáros Zrt. volt – se engedte be megfelelő munkavédelmi felszerelés nélkül.

Az építkezés precizitását mutatja, hogy külön építőanyag labort telepítettek a helyszínre, ami folyamatosan azt vizsgálta, hogy megfelelő anyagok kerülnek-e beépítésre. A Tisza holt medréből 50 ezer köbméternyi földet kellett kitermelni, majd kialakítottak egy 6-7 méter magas homokos-kavicsos teherviselő réteget, ezekbe kerültek a 100 évre méretezett cölöpök. A szegmenskapuk dupla szegmenssorral készültek, azért, hogy senkit ne érjen meglepetésként, ha az egyik szegmens meghibásodik. A leeresztő műtárgy tetején három település lakói és az arra járók közlekedhetnek majd, vagyis egy híd szerepet is betölt a térségben.

De a közel 36 milliárd forintból létesült még vízpótló vízgazdálkodási rendszer, a Tisza hullámterében pedig egy olyan szivattyútelep 11,5 méter mélyen két elektromos szivattyúval, amely kisvíz esetén segíti a környék vízpótlását. A csatornarendszer teljes rekonstrukción esett át, a töltés 25 kilométer hosszan aszfaltburkolatot kapott, ami remek közlekedést biztosít a kerékpárosoknak. Az elsőrendű védvonalnak megfelelően keresztező műtárgyak kerültek a töltésbe, épült gátőrtelep, raktárcsarnok Tiszabecsen, kiépült a monitoringhálózat és a vagyonvédelemre is gondoltak. De ami még ezeknél is fontosabb, letelepítettek egy 150 kilowattos napelemparkot, ami fenntartható módon gondoskodik a létesítmény energiaellátásról.

– Fontos feladat, hogy ha már van egy ilyen csodálatos folyónk, akkor annak az adottságaival megfelelően gazdálkodjunk – mondta köszöntőjében Román István megyei főispán, miután a Tisza születésének a legendáját is felidézte. – Olyan beruházásnak az átadó ünnepségén vagyunk jelen, amely figyelemmel volt a folyó adta adottságokra és lehetőségekre, miközben a biztonság megteremtésére is gondoltak, ami alapja az életminőségnek és a gazdasági fejlődésnek – dicsérte a tározót a főispán.

– Ez már a harmadik olyan tározó a szamos-krasznaközi, és a beregi mellett, ami magas vízállás esetén kezelni tudja a kritikus helyzeteket. Pontosan fogunk emlékezni rá, mikor adtuk át: éppen abban az évben, amikor Lónyay Menyhért születésének a 200. évfordulóját ünnepeltük. Annak a volt miniszterelnöknek és pénzügyminiszternek a születési bicentenáriumát, akinek nagyon sokat köszönhetnek a víznek nagy jelentőséget tulajdonító itt élők – fogalmazott, majd hozzátette: – Mindenki érzi, hogy az ország energiabiztonsága szempontjából milyen fontos a keleti nyitás.

Magyarország megfigyelő tagsággal rendelkezik a több keleti államot összefogó Türk Tanácsban, annak is a Bölcsek Tanácsában. Ezek az államok is ugyanazokkal a vízgazdálkodási kihívásokkal néznek szembe, éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter felkért, hogy megfigyelőként vegyek részt a tanácsban.

– Ez a létesítmény kulcsfontosságú műtárgy, ahol nem csak az árvízveszély válik kezelhetővé, de megújult árvízvédelmi töltések mentén vonulhat le az ár. Jelentős szerepe lesz a térség vízháztartásában, és végre az itteni termelésben is megjelenhet a vízbiztonság – erősítette meg Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója is, rámutatva, hogy maradt még országos szinten, és ebben a térségben is tennivaló.

– Aki ezen az építkezésen részt vett, olyan tapasztalatra tett szert, amit sehol máshol nem tudna megszerezni. Ezt a tudást a jövőben is kamatoztatni tudtuk. Az eredmények láthatóak, biztos vagyok benne, hogy ez a létesítmény nagyon hosszú ideig jól fog működni térségben – zárta a köszöntők sorát Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG igazgatója.

MJ