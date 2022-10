Az energiaválság miatt halaszthatatlan takarékossági intézkedésekről döntöttek a képviselők. Ezúttal a december 31-ig tartó időszakról határoztak, a következő, november végi ülésen pedig a tél további részéről hoznak rendelkezéseket.

A nem lakossági távhődíjak drasztikus emelkedése a megyeszékhelyen mintegy 16-szoros növekedést jelent. Amennyiben ugyanakkora hőmennyiséget használna fel a teljes önkormányzati szektor, mint a korábbi időszakban, abban az esetben az eddig bruttó 314 millió forintról 2,9 milliárd forintra rúgna a távhődíj. Az elektromos áramot illetően 2022. december 31-ig az önkormányzat érvényes, egy évre kötött közbeszerzési szerződéssel rendelkezik. Mivel a jelenlegi 60 Ft/kWh díja valószínűsíthetően 240 forint körüli összegre emelkedik 2023-ban, így több mint 1 milliárd 160 millió forintba kerül majd az elektromos áram. A földgáz esetében most 6-7-szeres áremelkedést mutatnak a számok. Először október 6-tól az Eissmann Városi Uszoda zárt be.

– Miért éppen az uszodához nyúlt először az önkormányzat?

– Ha az új uszodát nyitva hagyjuk, napi 2 millió forint plusszal növekedett volna a működtetése. Ezt nem vállalhattuk fel. Az uniós szankciós döntések miatt az energiaárak bődületesen elszálltak. Elindult egy folyamat, aminek kiszámíthatatlan az időtartama és az intenzitása. Egész Európában hozzánk hasonló gondokkal küzdenek az önkormányzatok. Gyors, értelmes, bölcs, átgondolt döntésekre van szükség az energiaválság kezelésénél.

– Mennyi ideig tartott a takarékossági intézkedések előkészítése?

– Nyíregyházán még augusztusban elkezdődött a feltérképezés, a tervezés, a stratégia kialakítása. Minden érintett intézményvezetővel, önkormányzati cégvezetővel egyeztettünk, az ellenzéki frakcióval is többször tárgyalóasztalhoz ültünk. Olyan előterjesztés került a képviselő testület tagjai elé, ami a lehetőségekhez képest a legkisebb, vállalható sérelmekkel jár. Természetesen minden területen folyamatos a monitoring. Nem tudjuk, milyen lesz a téli időjárás, hogyan alakul a hő ára (amit a nemzetközi tőzsde is befolyásol) és az euro-forint árfolyam változását sem lehet előre bekalkulálni.

– Hogyan hat a kialakult helyzet a város év elején elfogadott költségvetésére?

– Induljunk ki abból, hogy amíg 2010-ben 7,1 milliárd forint volt az önkormányzat iparűzési adóbevétele, addig ezt a mutatót ebben az évben megdupláztuk, ami óriási eredmény. Amíg 12 éve a város büdzséje 31 milliárd forint volt, ez a mutató most 75 milliárdra nőtt. Fontos hangsúlyozni: negyedik éve nincs költségvetési hiányunk! Az önkormányzati szolgáltatások és az állami normatívák mellett a pályázati forrásokból gyarapodik a bevételünk. Ha a most elfogadott előterjesztés nélkül a szociális és kulturális intézményi rendszer változatlan formában maradna, a megnövekedett rezsiköltség mintegy 900 millió forint pluszterhet jelentene a költségvetésünkben az év utolsó negyedévében. Az intézkedések végrehajtásával az előzetes kalkulációk alapján közel félmilliárd forint összeget tud megtakarítani az önkormányzat csak ezen a területen, ami jóval több is lehet. Pontos számokat utólag tudunk mondani, mert az sok külső tényezőtől függ.

– Mi élvezett prioritást a döntés előtt?

– Az önkormányzat a takarékossági intézkedések mellett több szolgáltatást továbbra is fenntart. Ilyenek például a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások és szakellátások körébe tartozó szolgáltatások, az egészségügyi alap- és szakellátásokat érintő, a köznevelési alapfeladatok, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körébe tartozó szolgáltatások. Ezeken túl természetesen marad az intézményi és a szünetek idején a gyermekétkeztetés is.

A közszolgáltatások biztosítása kötelező feladat az önkormányzat részére. A takarékossági intézkedéseknél érintett intézmények tekintetében 9 székhely, 72 telephely, valamint 5 nyitva álló helyiség működik. A tervezett összevonásokkal sem sérül az ellátás minősége és színvonala.

A kialakult helyzet megoldása az orosz-ukrán háború lezárásában rejlik. Azonnali tűzszünetre és béketárgyalásra lenne szükség. Ami a saját hatáskörünkben van, azt megtesszük, igyekszünk hatékonyan és bölcsen cselekedni az energiaválság idején is.

