Nyírbogáton Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony köszöntötte a Polgári est keretében meghívott Boros Imre közgazdászt, az első Orbán kormány miniszterét és a nagyszámú érdeklődőt. Az est folyamán a közgazdász „ Helyünk és esélyeink a változó világban” címmel tartott előadást.

A közgazdász előadásában bővebben kifejtette, hogy:

„A februárban kitört ukrán- orosz háború óta az árak nagyon gyorsan emelkednek az infláció korábban nem látott ütemben növekszik, a forint árfolyama romlik. A pénz a háborús régiókból mindig menekül, biztos helyet keres. Mi sajnos egy háborús ország közvetlen szomszédságában vagyunk. Jelenleg Svájc és az USA piacát látja biztonságosnak oda menekül, a svájci frank és a dollár erősödik, a többi nagyon gyengül, beleértve az eurot is. Az árfolyam romlásával kényszerűen inflációt is „importálunk”. Az inflációt a gyengülő árfolyamon túl két tőzsdei árúcsoport az alapvető élelmiszerek és az energia hordozók spekulatív áremelkedése tovább hajtja. Mindkét árúcsoport tőzsdei ár képzése a nemzetközi magánpénz birodalom kezében van. (búza,. kukorica, olajos magvak, nyers olaj és üzemanyagok) Ráadásul a gabonapiacon az aszály miatt még áruhiány is van, így az ár a korábbi duplájánál is többre futott fel.

A háborúban szokásos inflációt tovább fokozza az EU szankciós politikája. Nem vásárolják meg az oroszoktól azokat az energia hordozókat, amikre égetően szükségük van.( kőolaj, földgáz) Az Északi Áramlat vezetékeinek felrobbantása után is egy vezeték még ép, de nem nyitják meg. Ép ésszel ez érthetetlen, felelőtlenség a néppel szemben, aki szenved, míg a magánpénz spekuláció úsznak a pénzben.

Hazánk esetében további probléma, hogy az ellenzék nyíltan a hazai érdekek ellen hadakozik és összefog a magánpénz birodalom kártevőivel.”

Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője megköszönte a tartalmas előadást, és leszögezte, Magyarországot is brutális mértékben érintik ezek a negatív hatások. Képviselő úr azt kérdezte miniszter úrtól, hogy milyen arányban befolyásolja az áremelkedéseket szomszédban zajló háború és az elhibázott brüsszeli szankció?

Boros Imre szerint az elszabadult élelmiszer drágulást, az energiaárakat, az üzemanyagárakat 60%-ban az elhibázott brüsszeli szankciók, míg 40%-ban a háború okozza.

Bízunk abban, hogy Magyarország kormánya mindent megtesz, hogy minimálisra mérsékeljék ezek hatásait a lakosságra nézve. A családokat rezsicsökkentési intézkedésekkel, benzinárstoppal, élelmiszerárstoppal, tűzifaprogrammal, kamatstoppal megvédi és segíti az előttünk álló hónapokban.

- Gulyás Jánosné, művelődés szervező -