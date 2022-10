– Az emlőrák komplex betegség, ezért minden alkalommal más oldalról mutatjuk be a betegség megelőzéséhez, gyógyításához kapcsolódó ismereteket. Ma az emlő önvizsgálatának fontosságáról, a szűrővizsgálatokról, a daganatos betegségben a megfelelő étrend összeállításáról tartanak előadást szakembereink, természetesen pszichológus is lesz velünk, hiszen a súlyos betegségnek lelki vetületei is vannak, amelynek kezelése nagyban hozzájárul a beteg gyógyulásához – mondta dr. Drajkó Veronika onkoradiológus, a szervezet kuratóriumi elnöke. Kiemelte, az emlődaganat – köszönhetően a gyorsan fejlődő terápiáknak –, ma már gyógyítható betegség, ehhez az kell, hogy időben felfedezzék a nők az elváltozást.



Tudatosságra nevelni a nőket

– Védőnői programunkban a 17-18 éves lányok edukációjával foglalkozunk, szeretnénk a mai fiatal lányokat ránevelni arra, hogy havonta egyszer végezzék el magukon az önvizsgálatot, hiszen a rosszindulatú betegség a 40 évnél fiatalabb korcsoportban is előfordulhat. A védőnők kezébe ma egy komplett óravázlatot adunk, ami egy tájékoztató foglalkozáson bevethető, s amelyből a fiatal korcsoport megismerheti a betegséget, annak a súlyosságát. Fontos, hogy ne rémisszük meg a tizenéveseket, hanem ösztönözzük őket az egészségtudatosságra – emelte ki a szakember. Megjegyezte, a koronavírus-járvány alatt csökkent a népegészségügyi szűréseken való részvétel, a negyven feletti nők alig 50 százaléka jár el mammográfiás szűrésre, holott a diagnosztikai eljárás biztonságos, és a legkisebb elváltozásokat is észleli.

– Ha a számok mögé tekintünk, azt látjuk, hogy az emlőrák az 50-65 évesek körében a leggyakoribb, s az elmúlt években növekedett a felfedezett betegségek száma, szerencsére csökkent az emlődaganat miatt bekövetkezett halál, vagyis óriási haszna van és szükséges, sőt, fokozni kell a szűréseken történő részvételi arányt. Az egészségügyi ellátórendszerben nagyon nagy szerepe van a védőnői hálózatnak a prevencióban, a tájékoztatásban, hiszen velük közvetlenül találkoznak a nők, a kismamák, a család és a fiatal lányok is – fűzte hozzá dr. Drajkó Veronika.

A nap folyamán a dietetikus, Beretvás Eszter arról beszélt, különbséget kell tenni a betegséget megelőző diéták és a már diagnosztizált és kezeléseket kapó betegek étrendje között. Ez utóbbinál az éhezést, koplalást ki kell zárni, ugyanis a daganatterápia alatt a beteg fogyni fog, immunrendszere is gyengül, ezért sem szabad elvonni semmilyen táplálékot tőle, egészséges, kiegyensúlyozott étrendet kell biztosítani számára. KO