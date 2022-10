Egyre többen jelentkeznek a Nyíregyházi Egyetemre, amit bizonyít, hogy az előző esztendőhöz képest 18,5 százalékkal emelkedett az első éves hallgatók száma. Az előző tanévtől alapítványi fenntartású lett az intézmény. A modellváltás működési és a pénzügyi autonómiával járt, mindemellett történelmi jelentőségű költségvetésből gazdálkodhattak. Most pedig már a jövőt tervezik, ezért is tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délután az egyetem felvételi rendszerét érintő újdonságokról és a változásokról.

– Minden részletre kiterjedt az előkészítési folyamat. Országosan is jelentős a 18,5 százalékos növekedés az elsősöket illetően, de nem érjük be ennyivel, jövőre további gyarapodást szeretnénk elérni. Felmértük a térségben az igényeket és a lehetőségeket, a felvételi átalakítását támogatta a szenátus és a kuratórium is – közölte Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár.

A Nyíregyházi Egyetem bázisát jelenleg mintegy 4000 hallgató, 200 oktató és 12 intézet jelenti.

– Olyan új felvételi rendszert dolgoztunk ki, ami igazodik intézményünk stratégiájához. A változás kellő autonómiát biztosít számunkra. Emelt szintű érettségi nélkül is érkezhetnek majd hozzánk diákok, a legtöbb szakon nem lesz minimumponthatár, egyetlen szakon sem határozunk meg szakterületi minimumpontot, a többletpontok pedig a 2022-es szabályok szerint érvényesíthetőek – sorolta az újdonságokat Kósáné dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes. Hozzátette, hogy 2024-től tovább tárul a kapu, ugyanis a jelzett változásokon túl az egyetem által meghatározott szempontrendszerek is kibővítik a felvételi lehetőségeket. – Ahogy említettem, az emelt szintű érettségi nem felvételi követelmény, viszont értékeljük a benne rejlő komoly munkát, ezért többletpontokat ér. Hasonlóképpen honoráljuk a nyelvvizsgát is. Részletesen kidolgoztuk a többletpontok rendszerét, amelyeket idővel közzéteszünk a honlapunkon is.

– Rendkívül kedvező változások előtt, minden eddiginél bőségesebb lesz a felvételi kínálat – tette hozzá Nagyné Erdős Judit, a Hallgatói Szolgáltató Központ központvezetője. – A 2023-as felvételi tájékoztató december végén jelenik meg, érdemes figyelni a felvi.hu és a nye.hu honlapokat. Egy jelentkező hat helyre adhatja be a jelentkezését, ebből az első három díjmentes. Remélhetőleg minél többen helyezik az első helyre a Nyíregyházi Egyetemet. November 10-én nyílt nap lesz intézményünkben, ahol a középiskolások még jobban megismerhetik a lehetőségeinket.

A keresztféléves eljárásban két szakra lehet jelentkezni. A szociálpedagógus mesterképzés mellett az egyetem révén alapított légijárművezetői felsőoktatási szakképzési szak várja a leendő hallgatókat februártól. Ez utóbbi országosan egyedülálló kezdeményezésnek számít. Noha mérnöki diplomát nem ad, ám ugyanazt a pilótaprogramot lehet elvégezni, mint akár a repülőmérnöki BSc-n, akár a posztgraduális képzéseken. A keresztféléves képzésre november végéig lehet jelentkezni, a részletek október 15-e után jelennek meg a felvi.hu oldalon.



