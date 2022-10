Ebben az évben is megrendezi a „Dönts jól, jövőd a tét!” Pályaválasztási Kiállítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. Mintegy 80 kiállító megjelenésére számítanak október 6-án a Continental Arénában.

Vannak kivételek, akik gyerekkoruktól kezdve következetesen készülnek egy-egy hivatásra, ám általában tanácstalanok a végzős diákok, hogy merre induljanak az általános és a középiskola után. A fiatalok számára nem az a kihívás, hogy el tudnak-e végezni egy 3 vagy 4 éves képzést, hanem az, vajon később megtalálják-e az örömet a választott foglalkozásban.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kiemelten foglalkozik a pályakezdők munkaerőpiaci helyzetének értékelésével és javításával. A pályaválasztási kiállításon elsősorban arra törekszünk, hogy hasznosítható információkat adjunk át a megyében elérhető képzésekről a továbbtanulás előtt álló diákoknak. A pályaorientáció egyik hagyományos formája a kiállítás, ahol kedvet kaphatnak a fiatalok valamely szakmához – hangsúlyozza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető Román István főispán.

Felkészült szakemberek

– A koronavírus-járvány elmúltával ismét személyes jelenléttel már 22. alkalommal rendezzük meg a mustrát, amelyről elmondhatjuk, hogy évről évre egyre látogatottabb. Sikerül megszólítanunk a célközönséget, sőt, ma már az sem meglepő, ha a képzőhelyek kínálatára a felnőttek is kíváncsiak. Jelentősen felértékelődött a szakképzés, a szakmatanulás, s ez a tény az iskolaválasztási döntésnél sem hagyható figyelmen kívül. Az új szakképzési rendszer kiemelt szerepet tölt be a gazdaság dinamizálásában. Nagyon sokan látnak pers­pektívát a szakmatanulásban, s megtalálják benne a fejlődési lehetőséget is, hiszen szorgalommal bárki eljuthat akár a felsőoktatásig is. Nem beszélve arról, hogy a duális képzésben korszerűen felszerelt céges környezetben a munkatapasztalat is könnyen megszerezhető, s a gyakorlatot biztosító vállalkozás állásajánlattal kínálhatja meg a végzős diákot. Fontos kiemelni, hogy térségünkben továbbra is nagy igény van a felkészült, dolgos szakemberekre, így „jó lóra tesz”, aki valamelyik hiányszakmában tanul tovább – emeli ki a főispán.

– Sokszor halljuk, hogy egy nyolcadikos diák még éretlen, hogy a jövőjéről döntsön. A pályaválasztás és az iskolaválasztás két különböző döntési szituáció. Ma már a fiatalok pályautakat terveznek, kiválasztják azt az irányt, amellyel azonosulni tudnak, ahol sikeresek lehetnek, miközben a biztonságos megélhetésükre is gondolnak. Szintén meghatározó hatással bír szüleik véleménye, így a döntés súlya nemcsak az ők, hanem szüleik vállán is nyugszik, ezért kell körültekintően felmérni a lehetőségeket; az átgondolt, megalapozott döntés felesleges kudarcoktól kímélheti meg a gyereket.

A megújulás képessége

– A 21. század munkavállalójának egyik fontos tulajdonsága a megújulás képessége, ezt várja el gyorsan változó világunk, s ezt várja el a folyamatosan formálódó munkaerőpiac is. Magyarországon az első két szakma, valamint az első szakképesítés ingyen megszerezhető, tehát nyitva áll a kapu a fiatalok előtt: akár több szakterületen is továbbtanulhatnak, többféle szakmát is elsajátíthatnak, ha szívesen ráfordítják az energiájukat és idejüket. Nincs másra szükség, mint önismeretre és szorgalomra, ha ugyanis hajlandóak tanulni, fejleszteni készségeiket, hosszú távon alapozzák meg a jövőjüket – jegyezi meg Román István főispán. Hozzáteszi, a pályaorientáció egy hosszú folyamat – melyben a vágyak, elgondolások és a realitások találkoznak –, az útbaigazítást pedig nem lehet elég korán elkezdeni, ezért foglalkozunk a pályaválasztás kérdésével széles társadalmi körben.

Érdekes szakmabemutatók

– A hagyományokhoz hűen a 80 kiállító ( szakképzési centrumok iskolái, gimnáziumok, partnerszervezetek, munkaadók) október 6-án hasznos információkat és visszajelzéseket fog adni az iskolaválasztás előtt állók számára, hogy a szívükhöz a legközelebb álló és piacképes szakma mellett tegyék le a voksukat. Az önismereti kérdőívek, tesztek révén a résztvevők feltérképezhetik erősségeiket, sőt, ki is próbálhatják magukat a különböző szakterületeken. Bízunk benne, hogy az érdekességeket is tartogató szakmabemutatók elnyerik a fiatalok tetszését, élményekkel gazdagítják őket. Szeretettel és sok pályaválasztást segítő információval várjuk az érdeklődő fiatalokat a kiállításon!



Borítókép: Román István főispán | Fotó: Szarka Lajos