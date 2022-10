Húsz éve hagyomány, hogy egészséghetet rendeznek a kertvárosi általános iskolában, így a szemléletformáló programsorozat az idén sem maradhatott el.

Figyelemfelhívó programok

– Iskolánkban egy teljes hetet szánunk arra, hogy a gyerekeket különböző játékok, feladatok, foglalkozások révén az egészséges életmódra neveljük, felhívjuk a mozgás és az egészséges étkezésre a figyelmüket – kezdte lapunk tájékoztatását Gyula Szabolcs. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője elmondta, a hét minden napjára készültek valamilyen programmal.

– A gyerekek a pedagógusok segítségével az őszhöz kapcsolódó növényekből, zöldségekből és gyümölcsökből terméskiállítást rendeztek, rajzoltak, egészséges ételeket készítettek, de járt az iskolánkban egy védőnő is, ahogy a testmozgásra is odafigyeltünk különféle sportfoglalkozások megtartásával. Így minden évfolyamon csináltunk egy váltóversenyt, volt egy bmx-bemutatónk is, ahogy a csütörtöki nap is egy közös tornával indult, ahol a gyerekek és a pedagógusok közösen mozgatták meg a testrészeiket – sorolta a színes programokat Gyula Szabolcs tagintézmény-vezető.

A második osztályos Hock Zsanett Sára remekül érezte magát az egészséghéten. Mint azt az édesanyja, Hockné Dobos Adrienn elárulta lapunknak, a családban az egészséges életmód a mozgás szeretetét és a változatos étrendet jelenti.

– Támogatjuk a lányainkat a rendszeres sportolásban, amit szerencsére örömmel végeznek és az edzők munkájának köszönhetően eredményesek is benne. Törekszünk az egészséges táplálkozásra és szívesen eszik a lányok a zöldséget, amit mi egyébként igyekszünk magunknak megtermelni. A gyümölcsöket is imádják, de azért nem tiltjuk el őket az édességtől, de csak módjával engedjük azok fogyasztását. Nagyon örülök annak, hogy a kertvárosi iskolában évről-évre megtartják az egészséghetet, mert a gyerekek fogékonyak az ott kapott új információkra és ez nagyban megkönnyíti a mi dolgunkat itthon – értékelte szülői szemüvegen át a programsorozatot Hockné Dobos Adrienn.

A gyerekek nyitottak

Sivadó Miklós jó pár egészséghetet végig csinált már, hiszen négy évtizede oktat a kertvárosi általános iskolában. Mint azt a tanító kiemelte, a gyerekek szerencsére mindig nyitottak az egészséghét programjaira.

– Az iskolában a tesi órákon felül rengeteg mozgásformát kipróbálhatnak nálunk a diákok, vannak kézilabda-, kung-fu- és tornaedzéseink, jóga-foglalkozásaink, ahogy a Bozsik-programban is benne vagyunk – sorolta az iskolai sportlehetőségeket Sivadó Miklós.

