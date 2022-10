Sajnos a legfrissebb statisztikák szerint ismét a közúti balesetek tragikus dobogójának második fokára állhatott fel megyénk, hiszen Pest megye után nálunk történt a legtöbb szerencsétlenség a mögöttünk hagyott negyedévben. A baleseteknek többféle oka is lehet, de a szabályok betartásával, vagy éppen megfelelő körültekintéssel elkerülhetőek lennének a tragédiák.

Kendőzetlen valóság

A megelőzés érdekében több program is indult az elmúlt években hazánkban, s az egyik legsikeresebb kezdeményezés zászlóvivőjével, Pintér József baleseti helyszínelővel beszélgettünk a Váci Mihály Kulturális Központban. Pintér József közel három évtizede szolgál a rendőrség kötelékében, ebből azt a bizonyos két x-et helyszínelőként. A terepről visszavonulva lebilincselő előadásával járja az országot, hogy felhívja a figyelmet a balesetek leggyakoribb okaira, és a sokszor megdöbbentő képsoraival a szabályok megszegésének sokkoló következményeit is megmutatja.

Meghökkentő képsorok

– Egy percen múlik az élet – az előadásom címe kissé sántít, hiszen ez a perc inkább másodperc. 2013-ban született az ötlet, hogy hozzunk létre egy programot, amivel javíthatunk a közlekedésbiztonságon. Minket, helyszínelőket sok negatívum ér a terepen, de úgy gondolom, sikerült ebből valami értékeset alkotnunk a fiataloknak. Az első előadás anyaga meglehetősen keményre és sokkolóra sikerült, azóta viszont sokat finomítottunk rajta – mesélt a kezdetekről a helyszínelő.

Azt is elárulta, a középiskolásoknak szóló előadások a korosztályonként eltérőek, hiszen míg 9-10. osztályban maximum segédmotorral közlekedhetnek a diákok, addig a 11-12. évfolyamosoknak már személyautóra is lehet vezetői engedélyük.

– A képekkel, videókkal – bár olykor meghökkentőek – csak kapargatjuk a balesetek felszínét, mivel néha olyan dolgokat látunk, amiket csak rendőröknek, mentőknek vagy katonáknak lenne szabad megmutatni, egy hétköznapi ember nehezen viselné el őket. Az előadás vezérfonala a BALESET tábla, melynek betűiből kiolvasható az a hét "főbűn", mely a leggyakrabban tragédiához vezet: biztonsági öv hiánya, alkohol, linkség, előzés, sebesség, elsőbbség és a telefon. Ennek fonalán haladunk, méghozzá érthető és emészthető formában. Az interakciónak is teret adunk, a diákok kérdezhetnek, reagálhatnak a hallottakra és látottakra, bár a nyíregyházi előadáson 500-an lesznek, ami kicsit megnehezíti a dolgunkat. Egy iskolában, amikor egy-két osztály hallgat minket, akkor sokkal könnyebb mindezt kivitelezni, ugyanakkor volt olyan alkalom, ami a tervezett 90 perc helyett három órásra sikerült – osztotta meg tapasztalatait Pintér József.

Több mint 600 előadás

A prezentáció mellett videókat is láthatnak a fiatalok, a végén pedig egy 17 perces filmmel zárul az előadás, mely a balesetek leggyakoribb okait részletesen bemutatja.

– A program indulása után azt mondták nekem, hogy három pillér adja ennek az értékét: a szemléletes, kissé megdöbbentő anyag, az élmény, és az ember, aki mindezt prezentálja. Egyáltalán nem tananyagszagú az egész, ráadásul zömében olyan eseteket mutatok be, ahol jelen voltam. Az elmúlt nyolc év visszajelzései alapján büszkén mondhatom, működik ez a rendhagyó sorozat, ráadásul ha jól számolom, a nyíregyházi a 676-ik alkalom, hogy kiállok a közönség elé – tudtuk meg a baleseti helyszínelőtől.



– Minden előadás alatt beszédes a csönd, és legalább két nap, míg leülepszenek a fiatalokban ezek az élmények. Talán közhelynek tűnhet, ugyanakkor egyáltalán nem gondolom annak, hogy bármennyi befektetett munka megéri, ha már egyetlen emberéletet megmentettünk vele. Tudjuk, hogy jó úton járunk, hiszen gyakran halljuk, hogy a gyerekek rászólnak a szüleikre, ha szabálytalankodnak. A feleségem és az édesanyám is pedagógus, így bőven van segítségem a gyereke megszólításához, de még több mint 600 előadás után is viszek magammal vázlatot. Édesanyám az utolsó tanórájára is így készült, én pedig követem a példáját. Nem csupán azért, mert szükség lehet rá, elkalandozhatok, és kicsúszhatok az időkeretből. Sokkal fontosabb ezek mellett, hogy itt, Nyíregyházán is 500 ember kíváncsi rám, és meg kell tisztelnem őket azzal, hogy a tőlem telhető maximumot adom nekik – hangsúlyozta Pintér József.

