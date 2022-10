Kedves Imre!

Most, hogy eszembe jutottál, arra emlékszem, hogy legutóbb akkor találkoztunk, amikor tanári diplomád megszerzésének örömét osztottad meg velem. Mindig jóleső érzés és büszkeség töltött el, amikor valamelyik tanítványom a pedagógus pályát választotta. Sokszor még azt is hittem – balga túlbúzgóságomban – hogy ebben a döntésben valahol az én példám is felsejlik. Középiskolás korodban a magyar órákon találkoztunk. Szorgalmas, jó tanuló voltál. Petőfi verseivel kiáltottad világgá a szabadságot, Kölcsey Himnuszával mondtad az imát, a hazaszeretet parancsát Vörösmarty Szózata jelentette számodra. Érzékeny megrendültséggel hallgattad és olvastad Arany János balladáit, a Bardlay-fiúk hősiességét; örvendező szívvel számoltál be a Gárdonyi-novellákról, és a klasszikus nagy magyar költők mellett Váci Mihály és Ratkó Jóska versei lelkesítettek.

Most, amikor a pedagógus sztrájk eseményeinek a hírei jutnak el hozzám, kezdtem aggódni és keresni, hol és hogyan hibáztunk a tanárképzés során? Hogyan jutottunk el idáig, hogy egy sérelmesnek ítélt bérpolitika felülírja a tanári kötelességteljesítést, a gyermekekkel történő tüntetés az erkölcsi nevelés normáit, és a tanári tekintélyt és tiszteletet romboló sugallatok a tanár–diák-viszony méltó kapcsolatát? És mindeközben riadtan arra gondolok, hogy Te nem vagy ott, Te nem lehetsz a goromba-hangoskodók között, mert téged nem egy pálya, hanem egy hivatás kötött le egy életre.

Imre fiú! – emlékszel, így szólítgattalak? – azért írtam most neked ezt a levelet, mert a közelmúlt eseményei téged juttattak eszembe, aki a tanári pálya gyönyörű krédóját olyan áhítatos szavakkal fogalmaztad meg utolsó találkozásunkkor. Tudom, Te most is a katedrán állsz, mert a magadra öltött hazaszeretet és a hívő ember habitusa megóv a lázongás kísértetétől.

Én pedig „szorítok” az értékek és a célok boldog sikeréért!

Szeretettel ölel: Tibor bátyád.